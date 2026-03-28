28 Mart 2026
Uruqvaylı futbolçuya iki sarı vərəqə göstərildi, amma meydandan qovulmadı

28 Mart 2026 16:02
Uruqvay millisinin futbolçusu Manuel Uqartenin İngiltərəyə qarşı oyununda maraqlı hadisə yaşanıb.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Belə ki, yarımmüdafiəçi görüş zamanı iki sarı vərəqə alsa da, meydandan kənarlaşdırılmayıb.

İddia olunur ki, hakim ilk epizodu unutduğu üçün qırmızı vərəqə göstərməyib, daha sonra isə dördüncü hakim birinci vərəqənin ona deyil, başqa oyunçuya verildiyini açıqlayıb.

Oyundan sonra İngiltərə millisinin müdafiəçisi Harri Maqvayr jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, uruqvaylı futbolçu ilə bağlı epizod onun üçün də anlaşılmaz olub.

Maqvayrın sözlərinə görə, onlara Uqarteyə iki sarı vərəqə göstərildiyi deyilsə də, sonradan ikinci xəbərdarlığın ləğv edildiyi açıqlanıb.

Qeyd edək ki, bu yalnız yoldaşlıq oyunu olduğundan hadisə böyük qalmaqala səbəb olmayıb.

Əlavə edək ki, oyun 1:1 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.

