19 May 2026
“Turan Tovuz” – “Sabah” oyununun yeri dəyişdirilib

19 May 2026 00:33
Azərbaycan Premyer Liqasının 33-cü turunun “Turan Tovuz” – “Sabah” oyununun keçiriləcəyi məkan dəyişdirilib.

İdman.Biz bu barədə kluba istinadən məlumat verir.

“Avrokuboklara idman və infrastruktur baxımdan daha yaxşı hazırlaşması məqsədilə “Turan Tovuz” – “Sabah” oyunun məkanında dəyişiklik edilib.

Tovuz şəhər stadionunda aparılan təmir-bərpa işlərininin ləngiməməsi üçün Peşəkar Futbol Liqasına müraciətimizə əsasən Azərbaycan Premyer Liqasının 33-cü turunun “Turan Tovuz” – “Sabah” oyunu “Bank Respublika Arena”da keçiriləcək.

Dəyərli "Turan" ailəsi!

Bildirmək istəyirik ki, stadionumuzu avrokubok oyunlarına hazırlamaq üçün işlər gücləndirilmiş iş rejimində həyata keçirilir. Məqsədimiz avrokubok oyununu doğma meydanda keçirməkdir”, - klubun açıqlamasında deyilir.

Oyun mayın 22-də keçiriləcək.

