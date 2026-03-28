Totti A seriasının ən yaxşı gənc futbolçusunu seçdi

İtaliya futbolunun əfsanələrindən olan Françesko Totti futbol üzrə İtaliya milli çempionatında olan ən yaxşı gənc oyunçunun adını açıqlayıb.
Keçmiş "Roma" futbolçusu bildirib ki, hazırda “Komo” komandası bir çox klublardan daha çox diqqət çəkir.
Onun sözlərinə görə, gənc və ambisiyalı heyətə malik olan komanda uğurlu çıxışı ilə mövsümün sürprizinə çevrilib.
Totti vurğulayıb ki, hazırda Komo futbolçusu Niko Pas Seriya A-da ən güclü gənc futbolçudur.