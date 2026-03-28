Totti A seriasının ən yaxşı gənc futbolçusunu seçdi

28 Mart 2026 10:01
İtaliya futbolunun əfsanələrindən olan Françesko Totti futbol üzrə İtaliya milli çempionatında olan ən yaxşı gənc oyunçunun adını açıqlayıb.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Keçmiş "Roma" futbolçusu bildirib ki, hazırda “Komo” komandası bir çox klublardan daha çox diqqət çəkir.

Onun sözlərinə görə, gənc və ambisiyalı heyətə malik olan komanda uğurlu çıxışı ilə mövsümün sürprizinə çevrilib.

Totti vurğulayıb ki, hazırda Komo futbolçusu Niko Pas Seriya A-da ən güclü gənc futbolçudur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” “Mançester Siti” və “Çelsi”nin transfer hədəfini ələ keçirə bilər
09:17
Dünya futbolu

“Arsenal” “Mançester Siti” və “Çelsi”nin transfer hədəfini ələ keçirə bilər

Bu mövsüm Anderson bütün yarışlarda 41 oyunda iştirak edib, iki qol vurub
“Yuventus” Robert Levandovski ilə maraqlanır
08:17
Dünya futbolu

“Yuventus” Robert Levandovski ilə maraqlanır

Hücumçunun “Barselona” ilə müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir
“İnter Mayami” Məhəmməd Salahla danışıqlar aparmır - Romano
06:06
Dünya futbolu

“İnter Mayami” Məhəmməd Salahla danışıqlar aparmır - Romano

Salah mövsümün sonunda “Liverpul”dan ayrılacağını açıqlayıb
Klopp Salahla arasındakı fikir ayrılıqlarından danışıb
05:13
Dünya futbolu

Klopp Salahla arasındakı fikir ayrılıqlarından danışıb

Salah 2025/2026 mövsümünün sonunda “Liverpul”dan ayrılacaq
Vinisius “Real Madrid”də mart ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib
04:11
Dünya futbolu

Vinisius “Real Madrid”də mart ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

Bu ay Vinisius bütün yarışlarda altı oyun keçirib
Fermin Lopes Avropanın ən məhsuldar yarımmüdafiəçisidir
03:10
Dünya futbolu

Fermin Lopes Avropanın ən məhsuldar yarımmüdafiəçisidir

Reytinqdə ikinci yeri “Mançester Yunayted”in oyunçusu Bruno Fernandes tutur

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq