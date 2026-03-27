“Azərbaycana gəldiyimə bir neçə dəfə peşman oldum” - Mateuş Koxalskinin MÜSAHİBƏSİ

İdman.Biz həmin müsahibəni təqdim edir:
- Lissabonda “Benfika”ya qarşı Çempionlar Liqasında debüt həyatının sonuna qədər xatırlayacağın bir gündür?
- Bəli, hərçənd Çempionlar Liqasındakı hər bir oyunu xatırlayacağam. Yalnız o halda unuda bilərəm ki, gələcəkdə o qədər çox oyun keçirim ki, hansısa yadımdan çıxsın. Amma debüt mütləq yaddaşımda qalacaq. Xüsusilə də çox uğurlu alındığı üçün.
- 15 dəqiqədən sonra 0:2 hesabı ilə geridə olmağınıza baxmayaraq, 3:2 hesabı ilə qalib gəldiniz. Vangelis Pavlidisin ikinci qolundan sonra çarəsizcə əllərinizi meydançaya çırpdınız. Ən pisi hələ qabaqdadır deyə qorxurdunuz?
- Xeyr, çünki təsnifat mərhələsi artıq yaxşı səviyyədə oynadığımızı göstərmişdi. Hər oyunu böyük hesabla uduzacağımızdan qorxmurdum. “Benfika”nın ikinci qolundan sonra sadəcə əsəbiləşdim və məyus oldum. Bu oyunu çox gözləmişdim, amma cəmi bir neçə dəqiqə sonra hesab 0:2 idi. Əsəbiləşirdim, çünki özümü yaxşı tərəfdən göstərmək istəyirdim, amma hər iki qolu mövqe seçimindəki sadə səhvlərə görə buraxdıq. Amma ən əsası odur ki, hər şey yaxşı qurtardı.
- Liqa mərhələsində təkcə “Benfika”nı təəccübləndirmədiniz, eyni zamanda “Kopenhagen” (2:0) və “Ayntraxt”a (3:2) qalib gəldiniz, “Çelsi” (2:2) ilə heç-heçə etdiniz.
- Bizə kömək edən o oldu ki, heç kimin bizdən heç bir gözləntisi yox idi. Əksinə, hamı bizi böyük hesabla məğlubiyyətə məhkum edirdi. Biz də özümüzə lazımsız təzyiq yaratmırdıq. Kiməsə qalib gəlməli və 1/16 finala çıxmalı olduğumuzu demirdik. Və bu, yaxşı bir yanaşma idi.
- Çempionlar Liqasının bu mövsümünü necə xatırlayacaqsınız? Bir tərəfdən sensasiya yaradıb 1/16 finala yüksəldiniz və sizin bir neçə çox yaxşı çıxışınız oldu. Digər tərəfdən isə siz düz 30 qol buraxdınız ki, bu da turnirin yeni rekordudur və “Liverpul” (0:6) və “Nyukasl Yunayted”ə (1:6 və 2:3) böyük hesabla uduzdunuz.
- Ümumilikdə çıxışları yaxşı xatırlayacağam, amma sonluq barədə həqiqətən unutmaq və gələcəkdə ona qayıtmamaq istərdim. Bir tərəfdən möhtəşəm stadionlarda böyük oyunlardan danışırıq, digər tərəfdən isə nə qədər qol buraxmağımız həqiqətən zəif idi. Məni qıcıqlandırırdı. Xüsusən də heç bir səhv etmədiyim üçün. Bizə çox asan qol vurdular, çox asan əks-hücuma keçdilər. Komandaya hər hansı formada kömək etmək mənim üçün çətin idi, bəzən özümü çarəsiz hiss edirdim.
- Xüsusilə də ilk hissədə 0:5 hesabı ilə geridə qaldığınız “Nyukasl Yunayted”lə ilk matçda?
- Dəhşət. Oyundan əvvəl müsbət köklənmişdim. Mübarizə apara biləcəyimizə inanırdım. İkinci hissəyə çıxanda artıq yalnız daha çox biabır olmamaq barədə düşünürdüm. Konsentrasiyanı qorumaq və mənə səkkiz və ya on qol vurulmasından asılı olmayaraq, mümkün qədər yaxşı oynamaq istəyirdim. Narahat olmamağa çalışırdım, çünki hesabı dəyişdirə bilməyəcəyimizi bilirdim. İkinci hissədə toparlanıb öz işimizi görməli idik.
- “Qarabağ”ın üstünlük verdiyi hücum stili kömək etmədi.
- Amma digər tərəfdən, bunun sayəsində biz “Benfika” ilə oyunun nəticəsini dəyişdik. Yeri gəlmişkən, “Çelsi” ilə də belə oynadıq və 2:2 bərabərə qaldıq. “Liverpul” və “Nyukasl Yunayted”lə oyunlarda sadəcə olaraq heç nə bizim üçün alınmadı. Tez qol buraxdıq, komanda olaraq dağıldıq və reaksiya verib tez öz oyunumuza qayıda bilmədik. Bundan əlavə, əvvəllər təcrübəmiz olmayan səviyyədə komandalarla oynayırdıq. Rəqiblər daha güclü, daha sürətli, daha dözümlü idilər və sadəcə daha keyfiyyətli idilər. Bu oyunlardan sonra paltardəyişmə otağında danışırdıq ki, bu futbolçuların niyə dünyanın ən yaxşıları hesab edildiyini və niyə belə böyük pullar qazandıqlarını tamamilə başa düşürük.
- Lissabon, Bilbao, Neapol, Liverpul, Nyukasl - sən nəhəng rəqiblərə qarşı möhtəşəm stadionlarda oynadın. Bu mövsümün hansı anı yaddaşında xüsusilə qaldı?
- İngiltərə Premyer Liqası klubuna transfer olmağı arzulayıram, ona görə də “Liverpul”dakı anlar xüsusi idi. Məğlubiyyətə baxmayaraq - mən həm də “Napoli” ilə oyunu yaxşı xatırlayacağam. Məğlub olduğumuz oyundan sonra heç vaxt razı qalmıram, amma o zaman çox müsbət şeylər baş verdi. Matçdan sonra mən “Napoli”nin məşqçilər korpusundan biri ilə danışdım, o, məni təriflədi və belə işləməyə və inkişaf etməyə davam etməyimi, çünki məni izləyəcəklərini söylədi. Bu nəhəng bir motivasiya dozası idi.
- Polşada biz tez-tez düşünürük ki, necə olur ki, “Qarabağ” və ya “Bodo-Qlimt” kimi klublar Çempionlar Liqasında təəccübləndirə bilir, amma bizimkilər bacarmır. Azərbaycanda keçirdiyiniz təxminən iki illik perspektivdən buna necə baxırsınız?
- Buna birmənalı cavab yoxdur. Əlbəttə ki, “Qarabağ”ın uğurunun açarı 18 ildir klubda işləyən baş məşqçi Qurban Qurbanovdur. Amma “Qarabağ”ın da əla skautinqi var. Polşa klublarına hələ də bəzən yaxşı CV-si və maraqlı keçmişi olan, lakin ən yaxşı illərini arxada qoyan futbolçular gəlir. Xoşbəxtlikdən, bu, getdikcə daha az baş verir, çünki belə oyunçular bura yalnız pul üçün gəlirlər - başqa heç yerdə belə bir müqavilə ala bilməzdilər.
“Qarabağ” Avropada, məsələn, Portuqaliyanın ikinci liqasında aşağı səviyyələrdə olan oyunçuları tapır və onlara özlərini göstərmək imkanı təklif edir. Skautinq həlledici rol oynayır, çünki “Qarabağ”da təkcə harada deyil, həm də konkret kimi axtaracaqlarını bilirlər. Və burada biz illərdir klubda olan məşqçi fiquruna qayıdırıq. “Qarabağ”ı hansısa Polşa klubu ilə müqayisə etməli olsaydım, “Yaqelloniya Belostok”u göstərərdim. Onlar da transferlərə böyük məbləğlər xərcləmirlər, yaxşı skautinqə üstünlük verirlər və mükəmməl nəticələri var.
- 2024-cü ilin yayında “Qarabağ”a getməyə sizi nə inandırdı? Bu təklifi dərhal qəbul etmədiniz, bir az düşündünüz.
- Düşünürəm ki, hər kəsin vaxtını alardı. Xüsusilə uğurlu bir mövsümdən sonra ekzotik bir istiqamət seçən gənc bir oyunçu üçün. Bir neçə il əvvəl Yakub Jezniçak “Qarabağ”a gedəndə düşünürdüm ki, bunu, ancaq pul üçün edir. Özüm sonra təcrübədə gördüm ki, Azərbaycanda, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında olduğu kimi pul ödənilmir. “Qarabağ”da müqavilələr barədə spekulyasiya edildiyi qədər yüksək deyil. Gizlətmirəm ki, yekun qərara başqa heç bir təklifimin olmaması təsir etdi. Bu mənim üçün aşkar bir istiqamət deyildi, amma mən ancaq “Stal Mielec”də bir mövsüm qalıb, bir il sonra pulsuz tərk edə bilərdim. Risk etməyə qərar verdim. Buna dəyərdi, hərçənd bəzən asan olmurdu.
- Yeni klubda ilk təəssüratınız necə oldu?
- Hamı mənə qarşı çox mehriban və köməksevər idi. Əvvəlcə Bakıda yaşadım, amma ora mənim üçün çox səs-küylü idi. Xüsusilə oyunlardan əvvəlki gecələrdə. İndi şəhərin kənarında yaşayıram və ora daha sakitdir, daha yaxşıdır. Ümumilikdə şikayət edəcək heç nəyim yox idi. Amma yaxınlarım üçün çox darıxırdım.
- Əvvəldən orada tək idiniz.
- Bu ən böyük problem idi, məni narahat edirdi. Mən yalnız bu rejimdə fəaliyyət göstərirdim: mənzil, məşqlər, oyunlar. Və bununla tək idim. Bilirəm ki, indi kimsə mənə deyəcək ki, özümə yazığım gəlir, çünki yaxşı pul qazanıram və Çempionlar Liqasında oynamışam. Amma həyatda ən önəmli olan bu deyil.
- Bu, özünə yazığı gəlmək deyil, normal insan duyğularıdır.
- Hətta paltardəyişmə otağındakı yoldaşlarım da ətrafımda heç kim olmadan necə dözdüyümə təəccüblənirdilər. Əcnəbilərin əksəriyyəti Bakıda ailələri ilə yaşayır. Onlara cavab verirdim ki, orta səviyyədə idarə edirəm, amma başqa yolum yox idi. Müqavilə imzaladım və vəzifələrimdən elə-belə qaça bilməzdim. Dişlərimi sıxdım, işimə kökləndim, çünki başqa heç nə qalmamışdı.
- Ailənizə nə qədər tez-tez zəng edirdiniz?
- Xoşbəxtlikdən, nişanlım artıq mənimlə yaşayır. Biz onunla hər gün danışırdıq. Sadəcə, bəzən bu, vəziyyəti daha da pisləşdirirdi, çünki həsrət böyüyürdü. Dözmək çətin idi. Klubdan olan insanlar, paltardəyişmə otağındakı yoldaşlarım mənə görüşlər, qəhvə içməyə çıxmağı təklif edirdilər, lakin məsələ bunda deyildi. Onların iştirakını qiymətləndirirdim, amma mənim üçün çatışmayan onlar deyildi.
- Getməyinizə peşman olduğunuz vaxt olubmu?
- Hətta bir neçə dəfə. Amma yalnız özümü necə hiss etdiyimə görə. Heç kimə qarşı iddiam ola bilməzdi. İşimə fokuslanıb irəli gedirdim.
- Həsrət sizin qışda “Vidzev”in (Polşa klubu – red.) təklifini qəbul etmənizə və Ekstraklasaya (Futbol üzrə Polşa çempionatı - red.) qayıtmaq üçün Çempionlar Liqasından imtina etməyə hazır olmağınıza səbəb oldu?
- Elə deyil. Həyat kompüter oyunu deyil, ona görə də bu qədər transferdən sonra “Vidzev”in dərhal mükəmməl oynamağa başlamaması məni təəccübləndirmir. Ancaq bilirdim ki, Lodzda ambisiyalı bir layihə var. Bəlkə indi “Vidzev” aşağı liqaya düşməmək üçün mübarizə aparır, amma əminəm ki, ideya və pullar sayəsində bir müddət sonra orada çox maraqlı bir komanda quracaqlar və güclü inkişaf edəcəklər. Mən bunun bir parçası olmaq istəyirdim, amma sonda “Qarabağ” bu transferi blokladı.
Kimsə təəccüblənə bilər ki, Çempionlar Liqasında oynayan bir klubdan niyə ayrılmaq istədim, amma “Vidzev”in təklifi liqa mərhələsinin son iki oyunundan əvvəl, 1/16 finala yüksəlmək üçün böyük şansımızın olmadığı görünəndə gəldi. Mən həm də dərk edirdim ki, “Qarabağ”la hər il pley-off mərhələsini demirəm, Çempionlar Liqasının və ya Avropa Liqasının (AL) liqa mərhələsində oynamayacağam. Məncə, “Vidzev”in potensialı “Qarabağ”dan az deyil. Bu, yaxşı bir seçim idi, bundan əlavə, ehtimal olunan geri qayıdışdan sonra həmişəlik Ekstraklasada qalmağı düşünmürdüm. Oradan da güclü, Qərb klubuna getmək olar.
- Yayda belə bir kluba getmək istəyəcəksiniz? Nəhayət, klubu dəyişmək istədiyinizi gizlətmirsiniz, hətta “Borussiya Dortmund”un sizinlə maraqlandığı barədə şayiələr gəzirdi.
- Mənim bu barədə heç bir məlumatım yoxdur, o klubla heç bir əlaqəm olmayıb. Mənim arzum avrokuboklarda oynamaqdır və orada iştirak edən klublar məni maraqlandıracaq. Bu səbəbdən MLS-ə transfer ehtimalını rədd etdim, çünki oradan da sorğular var idi. Yekunda hara düşəcəyimi bilmirəm, çünki buna bir neçə məsələ təsir edəcək. Məsələn, kimin qapıçı axtardığı kimi bəzi şeylərə mənim təsirim yoxdur. İngiltərə Premyer Liqasını arzulayıram, amma yeganə faktor liqa da olmayacaq. Mənə ehtiyat oyunçu rolu təklif edən kluba getməyəcəyəm. Oynamaq istəyirəm, bir nömrə olmaq istəyirəm. Yalnız bu məni maraqlandırır.
- Bəs Polşa yığması?
- Orada əvvəlcə debüt etməliyəm. Hələlik bir nömrə məndən müqayisəolunmaz dərəcədə daha çox təcrübəyə malik Lukaş Skorupskidir. Pley-offlarda komandaya və Kamila Qrabaraya azarkeşlik edəcəyəm, amma mən özümü digər qapıçılardan zəif hiss etmirəm. Əlbəttə, onlar əla oyunçulardır, amma bilirəm ki, onlardan geri qalmıram. Onların məndən yaxşı olduğu cəhətlər var, amma mənim də daha yaxşı olduğumu düşündüyüm məqamlar var. Amma ən əsası mənim karyeramın yaxşı inkişaf etməsidir. Əgər yaxşı formada olsam və yüksək səviyyədə oynasam, inanıram ki, Polşa yığmasının qapısında yer tutmaq üçün yolum açılacaq. Milli komandada debüt etmək mənim hədəflərimdən və xəyallarımdan biridir, amma tələsmirəm. Hər şey öz vaxtında.