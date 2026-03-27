Tomas Tuxel səs-küylü qərarından danışıb

İngiltərə futbol millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel Trent Aleksandr-Arnoldun heyətdən kənarda qalması ilə bağlı müzakirələrə son qoyub.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis verdiyi qərarın çətinliyindən danışıb və vəziyyəti futbolçuya şəxsən izah etdiyini bildirib.
“Trent kimi bir oyunçunu heyətdən kənarda qoyanda bunun səs-küy yaradacağını bilirəm. Bizim telefon danışığımız oldu. Vəziyyəti izah etməyə çalışdım, amma o, bunu sadəcə qəbul etməlidir. Bu, idmanla bağlı, mürəkkəb və bəlkə də asan olmayan bir seçimdir. Ola bilsin ki, müəyyən dərəcədə ədalətsizdir, lakin belə qərarlar qəbul edilməlidir. Seçim Ben Uayta düşdü, çünki mən onun burada, kubok finalında “Mançester Siti”yə qarşı oyununu gördüm. O, artıq Çempionlar Liqası matçında oynayıb və dərhal əvvəlki formasına qayıdıb. Bu, onu şəxsən tanımaq, komanda ilə necə uyğunlaşdığını görmək üçün bir şans idi. Düşünürəm ki, Trentin bizə nə verə biləcəyini bilirəm, ona görə də sağ cinahda seçim Ben və Tino Livramentoya düşdü”, - deyə Tuxel söyləyib.