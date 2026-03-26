"Bu, xarici skautlara özünü göstərmək üçün şansdır" - Oruc Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Avropa çempionatının U-21 seçmə mərhələsi çərçivəsində Portuqaliya yığmasına qarşı keçiriləcək oyun öncəsi Azərbaycan millisinin və "Şamaxı" klubunun yarımmüdafiəçisi Oruc Məmmədov fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunöncəsi brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandıran futbolçu belə deyib:
"Biz ayın 20-dən etibarən toplanışdayıq və azarkeşlər qarşısında layiqli çıxış etməyə köklənmişik. Düşünürəm ki, hər şey yaxşı bitəcək. Rəqibimizin gücünü bilirik, amma xal qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bundan əlavə, bu oyun, eləcə də seçmə mərhələnin digər qarşılaşmaları xarici skautlara öz imkanlarımızı göstərmək və perspektivdə Avropada karyeranı davam etdirmək üçün yaxşı fürsətdir", - deyə Oruc Məmmədov bildirib.