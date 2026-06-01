1 İyun 2026
AZ

“Sabah” Qusarda istedadlı uşaqları seçdi - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
1 İyun 2026 17:52
75
“Sabah” Qusarda istedadlı uşaqları seçdi - FOTO

“Sabah” Futbol Akademiyasının bölgələrdə təşkil etdiyi seçmələr davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Sabah” Futbol Klubu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, növbəti seçmələr Qusar rayonundakı “Metak Arena”da, 2011-2015-ci il təvəllüdlü uşaqlar arasında təşkil olunub.

30-31 may tarixlərində baş tutan seleksiya məşqlərində 700-ə yaxın uşaq iştirak edib. 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ərəfəsində keçirilən seçmələrin nəticələrinə əsasən, 35 uşaq Bakıda təşkil olunacaq növbəti mərhələdə iştirak etmək hüququ qazanıb.

Qeyd edək ki, “Sabah” Futbol Akademiyası bundan əvvəl Zaqatala rayonunda da seçmələr həyata keçirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şəfa” “Qarabağ”ın sabiq futbolçusunu istəyir
18:08
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” “Qarabağ”ın sabiq futbolçusunu istəyir

Rauf Hüseynli “Qarabağ”, “Zirə”, “Şamaxı”, “Qəbələ” klublarında da oynayıb
“Neftçi” iki futbolçu ilə razılığa gəlib
16:39
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” iki futbolçu ilə razılığa gəlib

Oyunçularla müqavilənin müddəti uzadılacaq
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropada izlədiyimiz və əlaqə saxladığımız başqa futbolçular da var” - MÜSAHİBƏ
16:25
Futbol

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropada izlədiyimiz və əlaqə saxladığımız başqa futbolçular da var” - MÜSAHİBƏ

Rəşad Eyyubov U-21 millisinin hazırlıq prosesini dəyərləndirib
Eren Aydının “Zirə”də qalıb-qalmayacağı dəqiqləşdi
15:35
Azərbaycan futbolu

Eren Aydının “Zirə”də qalıb-qalmayacağı dəqiqləşdi

23 yaşlı futbolçu ilə 3 illik sözləşmə imzalanıb
“Qəbələ” üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb
15:25
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb

İbrahim Sanqare, Rüfət Əhmədov və Turan Manafov komandadan ayrılıb
Ozan Can Kökçü yenidən Premyer Liqaya qayıda bilər
14:28
Azərbaycan futbolu

Ozan Can Kökçü yenidən Premyer Liqaya qayıda bilər

Daha əvvəl “Sabah”ın formasını geyinən millimizin üzvü yeni klub axtarışındadır

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib