1 İyun 2026
AZ

Ozan Can Kökçü yenidən Premyer Liqaya qayıda bilər

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
1 İyun 2026 14:28
86
Ozan Can Kökçü yenidən Premyer Liqaya qayıda bilər

Azərbaycan millisinin üzvü Ozan Can Kökçü karyerasını yenidən Misli Premyer Liqasında davam etdirə bilər.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi hazırda Azərbaycan klublarına təklif olunur.

Bildirilir ki, futbolçunun ölkəmizdə çıxış etməsi üçün agentləri tərəfindən aktiv danışıqlar aparılır. Bununla yanaşı, Ozan Can Kökçü ilə Türkiyə Birinci Liqa təmsilçilərinin də maraqlandığı qeyd edilir.

Xatırladaq ki, son olaraq ”Volendam” formasını geyinən yarımmüdafiəçi yaxın vaxtlarda klubla yollarını ayırdığını açıqlayıb və yeni çağırışlara hazır olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin üzvü daha əvvəl ”Sabah” heyətində də çıxış edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ” üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb
15:25
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb

İbrahim Sanqare, Rüfət Əhmədov və Turan Manafov komandadan ayrılıb
Azər Bağırov keçmiş futbolçusunu “Şamaxı”ya aparır
13:57
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov keçmiş futbolçusunu “Şamaxı”ya aparır

Fərid Nəbiyev ötən mövsüm “Kəpəz”in heyətində 32 oyunda 4 qol vurmağı bacarıb
“Araz-Naxçıvan” daha iki futbolçu ilə yeni müqavilə bağlayıb
13:28
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan” daha iki futbolçu ilə yeni müqavilə bağlayıb

Hər iki futbolçu ilə yeni müqavilənin müddəti bir ildir
”Turan Tovuz” Avropa yarışlarından kənarlaşdırılacağı ilə bağlı şayiələrə cavab verdi
13:13
Azərbaycan futbolu

”Turan Tovuz” Avropa yarışlarından kənarlaşdırılacağı ilə bağlı şayiələrə cavab verdi

Daha əvvəl klubun Konfrans Liqasında çıxış hüququndan məhrum edilə biləcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı
“Zirə”nin futbolçusu Enrike Kustodio əməliyyat olunub
12:58
Azərbaycan futbolu

“Zirə”nin futbolçusu Enrike Kustodio əməliyyat olunub

Braziliyalı müdafiəçi 6-8 ay sonra yaşıl meydanlara dönəcək

Futbol üzrə Azərbaycan millisi Avstriyaya yola düşüb - FOTO
12:36
Futbol

Futbol üzrə Azərbaycan millisi Avstriyaya yola düşüb - FOTO

Yığma Malta və San-Marino ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib