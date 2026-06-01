“Zirə”nin futbolçusu Enrike Kustodio əməliyyat olunub

“Zirə”nin futbolçusu Enrike Kustodio vətəni Braziliyada ön çarpaz bağ əməliyyatı olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Zirə” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Müdafiəçi 6-8 ay sonra yaşıl meydanlara dönəcək.
Beləliklə, braziliyalı futbolçu yeni mövsümə hazırlığın əhəmiyyətli hissəsini və növbəti futbol ilinin startını buraxacaq.
Kustodio 2025-ci ilin sentyabrında "Zirə"yə transfer olunub. İlkin olaraq onunla 1+1 sxemi üzrə müqavilə imzalanıb, daha sonra klub futbolçu ilə müqaviləni daha bir il uzadıb. Beləliklə, müdafiəçinin müqaviləsi 2026/27 mövsümünün sonunadək qüvvədədir.
2025/26 mövsümündə Enrike Kustodio "Zirə"nin heyətində bütün turnirlərdə 27 oyuna çıxıb. O, Premyer Liqada 22, Azərbaycan Kubokunda isə beş matç keçirib.