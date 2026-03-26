İlqar Qurbanov: “Fənərbağça”da əsas heyətə düşmək şansım yox idi” - VİDEO

Futbol üzrə Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu İlqar Qurbanov İctimai Televiziyada yayımlanan "OffTop" verilişinin qonağı olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, veteran futbolçunun, xüsusən, karyerasının Türkiyə dövrü haqqında verdiyi açıqlamalar marağa səbəb olub.
“Fənərbağça”nın aşağı yaş qruplarının kapitanı olmuş İlqar Qurbanov əsas komandaya düşməyin çətinliklərinə toxunub.
Sabiq futbolçu xatırladıb ki, klub çox bahalı transferlər həyata keçirirdi və ulduz futbolçuların arasından seçilmək, əsas heyətə düşmək şansı yox idi.
“Təsəvvür edin ki, Orteqa kimi ulduz ehtiyatda qalırdı”, - deyə veteran futbolçu xatırladıb.
