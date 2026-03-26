Bilet davası: FIFA “misilsiz xəyanət” fonunda son mərhələni açıqladı

FIFA çərşənbə günü 2026-cı ildə keçiriləcək Dünya Çempionatının biletlərinin son satış mərhələsi ilə bağlı planlarını elan edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünya futbolunun ali qurumu dekabr və fevral ayları arasındakı əvvəlki buraxılışın sonuna qədər bir milyondan çox biletin satıldığını və 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək turnirin sonuna kimi əlavə biletlərin aprelin 1-də ümumi satışa çıxarılacağını bildirib.
Son mərhələ FIFA prezidenti Canni İnfantinonun yanvar ayında biletlərə tələbatın eyni vaxtda “1000 illik dünya çempionatına” bərabər olduğunu və turnirin 104 oyununun hamısında biletlərin tam satılacağını bəyan etməsindən sonraya təsadüf edir.
FIFA ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi turnir üçün biletlərin qiymət strategiyasına görə tənqidlərlə üzləşib.
Dekabr ayında ən ucuz qrup oyunları üçün 140 ABŞ dollarından (238 AZN) final üçün 8680 ABŞ dollarına (14756 AZN) qədər dəyişən biletlər ümumi satışa çıxarılanda azarkeşlər FIFA-nı “misilsiz xəyanət”də ittiham ediblər.
Çərşənbə axşamı Avropa Futbol Azarkeşləri təşkilatı qiymətlərlə bağlı Avropa Komissiyasına rəsmi şikayət etmək üçün “Euroconsumers” istehlakçı qrupuna qoşulduğunu bildirib.
Təşkilat həddindən artıq yüksək qiymətləri və Dünya Çempionatında ilk dəfə olaraq xərclərin daha da artmasına səbəb ola biləcək “dinamik qiymət” sisteminin tətbiqini tənqid edib.
FIFA qalan biletlərin ilk gələnə ilk xidmət prinsipi əsasında satılacağını bildirib. Qurum vurğulayıb ki, son mərhələ azarkeşlərə xüsusi oturacaqları seçməyə imkan verəcək, daha əvvəl bilet almış şəxslər isə aprelin 1-dən onlara hansı yerlərin ayrıldığını görə biləcəklər.