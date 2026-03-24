24 Mart 2026
PSJ-dən “Barselona”ya tarixi təklif

24 Mart 2026 17:15
PSJ-dən "Barselona"ya tarixi təklif

Futbol dünyasının ən parlaq gənc istedadlarından olan Lamin Yamal PSJ-nin diqqət mərkəzindədir. Çıxışı ilə artıq “Qızıl top”a namizəd olan 18 yaşlı ispan vunderkindin transferi üçün Paris klubu hərəkətə keçib.

İdman.Biz xəbər verir ki, PSJ “Barselona”ya düz 350 milyon avro (699.4 milyon AZN) dəyərində təklif göndərməyə hazırlaşır. Paris təmsilçisinin rəhbərliyi 150-dən çox rəsmi matçda iştirak edən Yamalı yeni idman layihəsinin əsas fiquru kimi görür.

“Barselona” ciddi maliyyə sıxıntıları yaşasa da, baş məşqçi Hansi Flikin layihəsinin əsas parçası olan Yamalı satmaq istəmir. Əvvəllər PSJ-nin daha kiçik məbləğli təklifini rədd edən Kataloniya təmsilçisinin bu qədər böyük məbləğ qarşısında necə qərar verəcəyi maraq doğurur.

Digər tərəfdən, “Barselona”nın hücum xəttində başqa problemləri də var. Mütəxəssislər Robert Levandovskinin gedişi ehtimalı fonunda mərkəz hücumçusu çatışmazlığına diqqət çəkir və Ferran Torresin bu boşluğu doldurmaq iqtidarında olmadığını bildirirlər.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Antuan Qrizmann “Orlando Siti”yə keçib
18:37
Dünya futbolu

Antuan Qrizmann “Orlando Siti”yə keçib

Oyunçunun müqaviləsi 2026-cı ilin iyul ayında başlayacaq
Meksikada Ronaldu üsyanı: Azarkeşlər ayağa qalxdı - FOTO
18:09
Futbol

Meksikada Ronaldu üsyanı: Azarkeşlər ayağa qalxdı - FOTO

Ulduz futbolçu zədə səbəbindən Portuqaliya millisinin yoldaşlıq oyununda iştirak etməyəcək
DÇ-2026-da bilet qalmaqalı: Avropa Komissiyasına şikayət edildi
18:01
Futbol

DÇ-2026-da bilet qalmaqalı: Avropa Komissiyasına şikayət edildi

6800 manatlıq final biletləri azarkeşləri qəzəbləndirib, inhisarçılıq iddiaları irəli sürülüb
“Tottenhem”də böyük qayıdış hazırlığı
17:37
Futbol

“Tottenhem”də böyük qayıdış hazırlığı

ABŞ millisinin baş məşqçisi Poçettino Dünya İngiltərəyə can atır
Messidən əvvəl o açıqladı
17:08
Futbol

Messidən əvvəl o açıqladı

Argentina millisinin əfsanəsindən karyerasının sonu barədə danışıb
Azmun İran millisindən kənarda qaldı
16:29
Futbol

Azmun İran millisindən kənarda qaldı

Hücumçunun heyətə düşməməsi siyasi səbəblərlə əlaqələndirilir

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı
21 Mart 21:29
Futbol

Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı

Qalmaqalın mərkəzində həm dotasiya, həm də tamamlanmayan obyekt var