Messidən əvvəl o açıqladı

Bütün futbol dünyası Lionel Messinin gələcək qərarını gözlədiyi bir vaxtda, onun Argentina millisindəki komanda yoldaşı artıq qəti qərarını verib.
İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, təcrübəli müdafiəçi Nikolas Otamendi 2026-cı il Dünya Çempionatının yığmada onun üçün sonuncu turnir olacağını təsdiqləyib.
Hazırda Avropada “Benfika”nın formasını geyinən 38 yaşlı dünya çempionu qərarını qəti şəkildə ifadə edib:
“Dünya Çempionatından sonra milli komanda ilə bir dövr başa çatacaq. Bu mənim sonuncu mundialımdır, ondan sonra mən də sadəcə bir azarkeş olacağam”.
Klub karyerası ilə bağlı sualları da cavablandıran Otamendi müqaviləsinin iyunda bitəcəyini xatırladıb və Argentina təmsilçisi “River Pleyt”ə keçid ehtimallarına qısaca “baxarıq” cavabını verib.
“Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Entso Fernandes həmkarının qərarına üzüldüyünü bildirib. O, Otamendinin xüsusilə “Benfika”da ona çox kömək etdiyini və böyük şəxsiyyət olduğunu vurğulayıb. Fernandes, həmçinin Messinin millidən ehtimal olunan gedişi barədə də danışıb:
“Bunun sonuncu dəfə olub-olmadığı barədə heç bir fikrim yoxdur. Biz həmişə millidə Leo ilə hər anın dadını maksimum çıxarmağa çalışırıq”.