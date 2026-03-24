24 Mart 2026
Messidən əvvəl o açıqladı

24 Mart 2026 17:08
Messidən əvvəl o açıqladı

Bütün futbol dünyası Lionel Messinin gələcək qərarını gözlədiyi bir vaxtda, onun Argentina millisindəki komanda yoldaşı artıq qəti qərarını verib.

İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, təcrübəli müdafiəçi Nikolas Otamendi 2026-cı il Dünya Çempionatının yığmada onun üçün sonuncu turnir olacağını təsdiqləyib.

Hazırda Avropada “Benfika”nın formasını geyinən 38 yaşlı dünya çempionu qərarını qəti şəkildə ifadə edib:

“Dünya Çempionatından sonra milli komanda ilə bir dövr başa çatacaq. Bu mənim sonuncu mundialımdır, ondan sonra mən də sadəcə bir azarkeş olacağam”.

Klub karyerası ilə bağlı sualları da cavablandıran Otamendi müqaviləsinin iyunda bitəcəyini xatırladıb və Argentina təmsilçisi “River Pleyt”ə keçid ehtimallarına qısaca “baxarıq” cavabını verib.

“Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Entso Fernandes həmkarının qərarına üzüldüyünü bildirib. O, Otamendinin xüsusilə “Benfika”da ona çox kömək etdiyini və böyük şəxsiyyət olduğunu vurğulayıb. Fernandes, həmçinin Messinin millidən ehtimal olunan gedişi barədə də danışıb:

“Bunun sonuncu dəfə olub-olmadığı barədə heç bir fikrim yoxdur. Biz həmişə millidə Leo ilə hər anın dadını maksimum çıxarmağa çalışırıq”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PSJ-dən “Barselona”ya tarixi təklif
17:15
Futbol

PSJ-dən “Barselona”ya tarixi təklif

Lamin Yamal üçün astronomik məbləğ
Azmun İran millisindən kənarda qaldı
16:29
Futbol

Azmun İran millisindən kənarda qaldı

Hücumçunun heyətə düşməməsi siyasi səbəblərlə əlaqələndirilir
Hakan Çalhanoğlunun son vəziyyəti açıqlandı
15:34
Futbol

Hakan Çalhanoğlunun son vəziyyəti açıqlandı

Merih Demiralın Rumıniya ilə matçda iştirakı isə sual altındadır
“Çelsi” keçmiş yarımmüdafiəçisini klubun potensial baş məşqçi kimi görür
15:20
Futbol

“Çelsi” keçmiş yarımmüdafiəçisini klubun potensial baş məşqçi kimi görür

Liam Rosenyorun vəzifəsindən azad olunacağı gözlənilir
Maksim Medvedev: “Bir oyunçu necə 30 metrdən tüpürə bilər?”
15:13
Futbol

Maksim Medvedev: “Bir oyunçu necə 30 metrdən tüpürə bilər?”

O əvəzedicilərin oyunlarında dəfələrlə bərbad hakim idarəçiliyi ilə üzləşdiklərini də sözlərinə əlavə edib
“Real”da böyük tibbi qalmaqal: Mbappe səhv müayinə edilib
14:33
Futbol

“Real”da böyük tibbi qalmaqal: Mbappe səhv müayinə edilib

Bütün həkim heyəti qovuldu, ulduz futbolçu mundialla bağlı iddialı danışdı

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı
21 Mart 21:29
Futbol

Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı

Qalmaqalın mərkəzində həm dotasiya, həm də tamamlanmayan obyekt var