24 Mart 2026
“Mançester Siti”nin gənc qapıçısı 48 illik rekordu təkrarladı

24 Mart 2026 09:29
“Mançester Siti” İngiltərə Liqa Kubokunun finalında “Arsenal”ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

“Şəhərlilər”in qapıçısı Ceyms Trafford bu qarşılaşmada nadir nailiyyətə imza atıb.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

23 yaş 163 günlüyündə o, XXI əsrdə “Uembli”də keçirilən Liqa Kuboku finalında start heyətdə meydana çıxan ən gənc ingilis qapıçı olub.

Bu göstərici sonuncu dəfə 1978-ci ildə qeydə alınıb. Həmin vaxt “Nottingem Forest” – “Liverpul” matçında Kris Vuds 18 yaş 124 günlüyündə əsas heyətdə yer almışdı.

Qeyd edək ki, hazırda “Arsenal” 70 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Mançester Siti” isə 61 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb və ehtiyatda bir oyunu var.

