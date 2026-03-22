22 Mart 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
22 Mart 2026 21:05
99
Bundesliqa: “Maynz”dan “Ayntraxt”a 90-cı dəqiqə zərbəsi

Almaniya Bundesliqasının 27-ci turu çərçivəsində keçirilən “Maynz” - “Ayntraxt” qarşılaşması ev sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Maynz” oyuna sürətli başlayıb və artıq altıncı dəqiqədə Paul Nebelin qolu ilə önə keçib. Lakin qonaqlar 20-ci dəqiqədə Nataniel Braunun sayəsində tarazlığı bərpa edə biliblər. Matçın taleyi isə son dəqiqədə həll olunub. Paul Nebel 90-cı dəqiqədə dublunu rəsmiləşdirərək “Maynz”a qələbə qazandırıb.

Bu nəticədən sonra “Maynz” xallarını 30-a çatdıraraq turnir cədvəlində 11-ci pilləyə yüksəlib. “Ayntraxt” isə 38 xalla yeddinci sırada qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

