Bundesliqa: “Maynz”dan “Ayntraxt”a 90-cı dəqiqə zərbəsi

Almaniya Bundesliqasının 27-ci turu çərçivəsində keçirilən “Maynz” - “Ayntraxt” qarşılaşması ev sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Maynz” oyuna sürətli başlayıb və artıq altıncı dəqiqədə Paul Nebelin qolu ilə önə keçib. Lakin qonaqlar 20-ci dəqiqədə Nataniel Braunun sayəsində tarazlığı bərpa edə biliblər. Matçın taleyi isə son dəqiqədə həll olunub. Paul Nebel 90-cı dəqiqədə dublunu rəsmiləşdirərək “Maynz”a qələbə qazandırıb.
Bu nəticədən sonra “Maynz” xallarını 30-a çatdıraraq turnir cədvəlində 11-ci pilləyə yüksəlib. “Ayntraxt” isə 38 xalla yeddinci sırada qalıb.