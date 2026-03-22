“Barselona”da ayrılıq xəbəri: Jül Kunde satıla bilər

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının müdafiəçisi Jul Kunde yay transfer pəncərəsində klubunu dəyişə bilər.
İdman.Biz tanınmış insayder Matteo Morettoya istinadla xəbər verir ki, kataloniyalılar futbolçu üçün gələcək təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.
Məlumata görə, “Barça” yaxşı maliyyə təklifi alacaqları təqdirdə Kundenin gedişinə mane olmayacaqlar. Fransalı müdafiəçi klub üçün “toxunulmaz” oyunçular siyahısında yer almır.
Qeyd edək ki, Jul Kunde yaxınlarda klubla müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatsa da, rəhbərlik uyğun təklif gələcəyi və futbolçunun özü getmək istəyəcəyi təqdirdə bu keçidə yaşıl işıq yandıracaq. Hazırda Kundenin bazar dəyəri təxminən 45 milyon avro (90 milyon AZN) civarında qiymətləndirilir.