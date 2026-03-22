Liqa 1: Başlıq: “Monako”dan Lionda iradəli qələbə

Fransa Liqa 1-in 27-ci turu çərçivəsində baş tutan “Lion” - “Monako” matçı qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Meydan sahibləri hesabı açsalar da, üstünlüklərini qoruya bilməyiblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçda ilk qolu 42-ci dəqiqədə “Lion”un yarımmüdafiəçisi Pavel Şults vurub. Lakin ikinci hissədə təşəbbüsü ələ alan “Monako” 62-ci dəqiqədə Maqnes Akliuşun qolu ilə tarazlığı bərpa edib. Cəmi 10 dəqiqə sonra isə Folarin Baloqun (“Monako”) rəqib qapısına yol taparaq komandasını önə keçirib. Oyunun 90-cı dəqiqəsində “Lion”un müdafiəçisi Nikolas Talyafiko qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

Bu qələbədən sonra “Monako” xallarının sayını 46-ya çatdıraraq turnir cədvəlində beşinci pillədə qərarlaşıb. “Lion” isə 47 xalla dördüncü yerdədir. Növbəti turda “Monako” aprelin 5-də doğma meydanda “Marsel”i qəbul edəcək, “Lion” isə həmin gün səfərdə “Anje” ilə qarşılaşacaq.

