Madriddə tarixi rəqabətin statistikası

Dünya futbolunun ən qədim və prinsipial qarşılaşmalarından biri olan “El Derbi” (ELDERBI DE MADRID) tarixdə yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. İndiyə qədər Madridin iki nəhəng klubu bütün turnirlər daxil olmaqla 304 dəfə üz-üzə gəlib ki, bu da İspaniya futbolu tarixində ən çox keçirilən oyun deməkdir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu möhtəşəm rəqabətin statistik göstəriciləri “Kral klubu”nun üstünlüyünü əks etdirir.
Qələbə və qol statistikası
Ümumi qarşılaşmalarda “Real” 155 qələbə qazandığı halda, “Atletiko” 76 dəfə sevinib, 73 matçda isə qalib müəyyənləşməyib. La Liqa çərçivəsində keçirilən 173 oyunda da mənzərə oxşardır: 91-ə qarşı 42 qələbə və 44 heç-heçə.
Qol sayında da “Real” öndədir:
Ümumi: 527 - 386
La Liqada: 304 - 231
Rekordçular: Koke və Kriştianu Ronaldu
Fərdi rekordlara gəldikdə, “Atletiko”nun kapitanı Koke tarixə düşüb. O, 2026-cı ilin yanvarında İspaniya Superkuboku matçında meydana çıxaraq derbi sayını 44-ə çatdırıb və Serxio Ramosun (“Real”) 43 oyunluq rekordunu geridə qoyub.
Bombardirlər siyahısına isə 22 qolla Kriştianu Ronaldu (“Real”) başçılıq edir. Onu 17 qolla Alfredo Di Stefano (“Real”) və Santyaqo Bernabeu (“Real”) izləyir. Hazırda çıxışını davam etdirən futbolçular arasında Antuan Qrizmann (“Atletiko”) 10 qolla ən yaxşı göstəriciyə malikdir.
Tarixdə ilk addımlar
İki komanda arasında ilk sənədləşdirilmiş oyun 28 fevral 1904-cü ildə baş tutub (yoldaşlıq görüşü, 4:0). İlk rəsmi qarşılaşma isə 27 fevral 1905-ci ildə 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.
Dieqo Simeonenin yetirmələri son altı matçda iki qələbə qazanıb, dörd oyun isə heç-heçə ilə yekunlaşıb. Həmin qarşılaşmaların siyahısı aşağıdakı kimidir:
8 may 2022 “Atletiko” - “Real” 1:0
25 fevral 2023 “Real” - “Atletiko” 1:1
24 sentyabr 2023 “Atletiko” - “Real” 3:1
4 fevral 2024 “Real” - “Atletiko” 1:1
29 sentyabr 2024 “Atletiko” - “Real” 1:1
9 fevral 2025 “Real” - “Atletiko” 1:1