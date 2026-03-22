22 Mart 2026
AZ

Seriya A: “Komo”dan “Piza”ya “beşlik

Futbol
Xəbərlər
22 Mart 2026 17:51
113
İtaliya Seriya A-nın 30-cu turu çərçivəsində keçirilən “Komo” - “Piza” matçı meydan sahiblərinin mütləq üstünlüyü ilə başa çatıb. “Cuzeppe Siniqalye” stadionunda baş tutan qarşılaşmada “Komo” rəqib qapısından beş cavabsız top keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda hesabı yeddinci dəqiqədə Assane Diao açıb. 29-cu dəqiqədə Anastasios Duvikas fərqi ikiyə çatdırıb. İkinci hissənin startında Martin Baturina (48-ci dəqiqə) hesabı 3:0 edərək matçın taleyini böyük ölçüdə həll edib. Görüşün sonlarında isə Nikolas Pas (75) və Maksimo Perrone (81) fərqlənərək yekun hesabı müəyyənləşdiriblər - 5:0.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 57-yə çatdıran “Komo” turnir cədvəlində dördüncü pillədəki mövqeyini möhkəmlədib. Cəmi 18 xalı olan “Piza” isə sonuncu - 20-ci yerdə qalmaqda davam edir.

Növbəti turda “Komo” aprelin 6-da səfərdə “Udineze”nin qonağı olacaq. “Piza” isə bir gün əvvəl doğma meydanda “Torino”nu qəbul edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sent-Ceyms Park” qarşısında dəhşətli anlar - VİDEO
18:19
Futbol

“Sent-Ceyms Park” qarşısında dəhşətli anlar - VİDEO

“Nyukasl” - “Sanderlend” derbisi öncəsi qanlı qarşıdurma
Premyerliqa: “Sanderlend” 90-cı dəqiqədə “Nyukasl”ı çökdürdü
18:12
Futbol

Premyerliqa: “Sanderlend” 90-cı dəqiqədə “Nyukasl”ı çökdürdü

Tayn-Uir derbisində Brayan Brobbinin dramatik qolu “Qara pişiklər”ə qələbə qazandırıb
“Quba” klubundan “kimin nəyə gücü çatırsa” müraciəti
17:43
Futbol

“Quba” klubundan “kimin nəyə gücü çatırsa” müraciəti

Komanda səfər oyunu üçün Saatlıya gedə bilmir
Bernardu Silva “Barselona”ya can atır: Menecer təklif edib
17:28
Futbol

Bernardu Silva “Barselona”ya can atır: Menecer təklif edib

Portuqaliyalı ulduz karyerasını İspaniyada davam etdirmək niyyətindədir
“Çelsi”də Liam Rosenyor dönəmi bitə bilər: İstefa qoxusu
17:13
Futbol

“Çelsi”də Liam Rosenyor dönəmi bitə bilər: İstefa qoxusu

London klubunun rəhbərliyi mütəxəssisin nəticələrindən narazıdır
Yüksək Qızlar Liqasının daha iki oyunu FIFA+ TV-də
17:02
Qadın futbolu

Yüksək Qızlar Liqasının daha iki oyunu FIFA+ TV-də

Azərbaycanın qadın futbolu dünya auditoriyasına təqdim olunmağa davam edir

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb