22 Mart 2026
AZ

Emin Mahmudovdan möhtəşəm yubiley - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
22 Mart 2026 15:23
94
“Neftçi” futbol komandasının kapitanı Emin Mahmudov klubun heyətində vurduğu qolların sayını 70-ə çatdırıb. Yarımmüdafiəçinin yubiley topu Misli Premyer Liqasının 25-ci turuna təsadüf edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli futbolçu “İmişli” ilə keçirilən ev matçında (6:0) rəqib qapısına yol taparaq bu tarixi həddə çatıb. 2017-ci ildən paytaxt klubunun formasını geyinən Mahmudov, 281-ci rəsmi oyununda 70-ci qoluna sevinib.

Kapitanın qollarının turnirlər üzrə bölgüsü belədir:

Premyer Liqa: 54 qol (229 oyunda)

Azərbaycan kuboku: 7 qol (27 oyunda)

Avrokuboklar: 9 qol (25 oyunda)

Bu nəticə ilə Emin Mahmudov “Neftçi”nin 89 illik şanlı tarixində 70 və ya daha çox qol vuran 10-cu futbolçu kimi kluba adını yazdırıb. O, hazırda eyni sayda qolu olan Qurban Qurbanovla birlikdə 9-10-cu yerləri bölüşür.

Xatırladaq ki, “Neftçi” tarixinin ən yaxşı bombardiri 142 qolla Samir Ələkbərovdur.

İdman.Biz
Məqalədə:

