Bu gün Avropanın yaşıl meydanlarında maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq.
ən vacib oyunların proqramını təqdim edir:
İngiltərə Liqa Kuboku, Final
20:30 “Arsenal” - “Mançester Siti”
İngiltərə Premyer Liqası
16:00 “Nyukasl” - “Sanderlend”
18:15 “Aston Villa” - “Vest Hem”
18:15 “Tottenhem” - “Nottingem Forest”
İspaniya La Liqası
17:00 “Barselona” - “Rayo Valyekano”
19:15 “Selta” - “Alaves”
21:30 “Atletik Bilbao” - “Betis”
23:59 “Real” - “Atletiko”
İtaliya Seriya A
15:30 “Komo” - “Piza”
18:00 “Atalanta” - “Verona”
18:00 “Bolonya” - “Latsio”
21:00 “Roma” - “Leççe”
23:45 “Fiorentina” - “İnter”
Almaniya Bundesliqası
18:30 “Maynz” - “Ayntraxt Frankfurt”
20:30 “Sankt-Pauli” - “Frayburq”
22:30 “Auqsburq” - “Ştutqart”
Fransa Liqa 1
18:00 “Lion” - “Monako”
20:15 “Marsel” - “Lill”
20:15 “Renn” - “Mets”
20:15 “Paris” - “Le Havr”
23:45 “Nant” - “Strasbur”