20 Mart 2026
Azərbaycan milli komandasının FIFA turniri üçün heyəti açıqlanıb

20 Mart 2026 15:39
Azərbaycan milli komandasının “FIFA Series- 2026” turniri üçün heyəti açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığma martın 22-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi millinin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:

Nr. Adı / Soyadı Klub
1 Səlahət Ağayev Qəbələ
2 Şahruddin Məhəmmədəliyev Qarabağ
3 Aydın Bayramov Zirə
4 Rza Cəfərov Qəbələ
5 Cəlal Hüseynov Arda (Bolqarıstan)
6 Anton Krivotsyuk Daejeon Hana (Cənubi Koreya)
7 Rahil Məmmədov Araz-Naxçıvan
8 Elvin Bədəlov Neftçi
9 Bədavi Hüseynov Qarabağ
10 Rəhman Daşdəmirov Sabah
11 Abdulla Rzayev Şamaxı
12 Qismət Alıyev Zirə
13 Elvin Cəfərquliyev Qarabağ
14 Emin Mahmudov Neftçi
15 Rəhim Sadıxov Turan Tovuz
16 Mustafa Əhmədzadə Araz-Naxçıvan
17 Emil Səfərov Neftçi
18 Abdulla Xaybullayev Sabah
19 Xəyal Əliyev Sabah
20 Toral Bayramov Qarabağ
21 Ayxan Hüseynov Turan Tovuz
22 Rüstəm Əhmədzadə Sumqayıt
23 Aleksey İsayev Sabah
24 Vüsal İsgəndərli Partizani (Albaniya)
25 Ceyhun Nuriyev Zirə
26 Renat Dadaşov Motor (Polşa)
27 Musa Qurbanlı Qarabağ

