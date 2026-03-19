Orxan Hüseynov: “Azərbaycanda minifutbol üzrə Birinci Liqanın yaradılması nəzərdən keçirilir”

“Azərbaycan Minifutbol Federasiyası Birinci Liqanın yaradılmasını nəzərdən keçirir”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə qurumun baş katibi Orxan Hüseynov AZƏRTAC-a bildirib.
O, çempionatda çıxış etmək istəyən komandaların sayının çox olduğunu bildirib:
“Bunu nəzərə alaraq I Liqanı təşkil etmək istəyirik. Çünki yeni komandaları əsas liqaya buraxsaq, onlar rəqabətədavamlı mübarizə apara bilməyəcəklər”.
Azərbaycanda minifutbol üzrə milli çempionat 2018-ci ildən keçirilir. Həmin yarışda 32 komanda mübarizə aparıb. Hazırda minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında 16 komanda çıxış edir.