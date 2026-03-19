Virts “Liverpul”un rekordunu yenilədi

“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Florian Virts Çempionlar Liqasında klub rekordu müəyyənləşdirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçu “Qalatasaray” üzərində 4:0 hesablı qələbədə məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb və komandasının 1/4 finala yüksəlməsinə kömək edib.
Eyni zamanda, Florian Virts “Enfild”də keçirilən qarşılaşmada səkkiz qol vəziyyəti yaradaraq 2003/2004 mövsümündən bəri “Liverpul” tarixinin rekorduna imza atıb.
Qeyd edək ki, ötən yay “Bayer”dən 125 milyon avroya transfer olunan Virts bu mövsüm Çempionlar Liqasında bir qol və üç assistlə fərqlənib.