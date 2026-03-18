18 Mart 2026
AZ

Arda Gülər vurduğu möhtəşəm qolun sirrini açdı - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
18 Mart 2026 15:31
76
İspaniyanın “Real” furbol klubunun yarımmüdafiəçisi Arda Gülərin “Elçe”yə qarşı matçda vurduğu 68 metrlik qol futbol dünyasında böyük əks-səda doğurub. Meydannın mərkəzindən rəqib qapısını dəqiq nişan alan 21 yaşlı futbolçu bu performansı ilə La Liqa tarixinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Arda Gülər vurduğu qol barədə ilk dəfə açıqlama verib.

“Çox şükür. Uzun zamandır bunu sınayırdım. Belə bir qol vurduğum üçün çox xoşbəxtəm. Qapıçının önə çıxdığını gördüm və şansımı sınamağa qərar verdim. Bu, mənim üçün çox xüsusi bir andır”, - deyə Arda bildirib.

La Liqanın 28-ci turunda “Santyaqo Bernabeu”da keçirilən qarşılaşmanın 89-cu dəqiqəsində qeydə alınan bu qol həm də rəsmi rekord kimi tarixə keçib. Belə ki, Arda Gülər 55 metrlik məsafə ilə İniqo Martinesə məxsus olan “La Liqanın ən uzaq məsafədən vurulan qolu” rekordunu 13 metr yeniləyib. Matçdan sonra gənc ulduz sosial şəbəkə hesabında qolun videosunu “Bunu evdə sınamayın” qeydi ilə paylaşaraq izləyicilərini güldürüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Araz-Naxçıvan” oyununda ilk yarı bitib - YENİLƏNİR
15:49
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Araz-Naxçıvan” oyununda ilk yarı bitib - YENİLƏNİR

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
8:2 hesablı rüsvayçılıqda qəribə an - VİDEO
15:44
Futbol

8:2 hesablı rüsvayçılıqda qəribə an - VİDEO

PSJ-yə böyük hesabla uduzan “Çelsi”nin baş məşqçisi oyunun sonunda futbolçulara taktiki qeyd göndərib
Çempionlar Liqasının 1/8 finalının son akkordu: dörd oyun, dörd ssenari - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:01
Futbol

Çempionlar Liqasının 1/8 finalının son akkordu: dörd oyun, dörd ssenari - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün keçiriləcək matçlardan sonra 1/4 finalın bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək
Seneqal Futbol Federasiyasından İdman Arbitraj Məhkəməsinə şikayət
14:45
Futbol

Seneqal Futbol Federasiyasından İdman Arbitraj Məhkəməsinə şikayət

FSF final oyunundakı texniki məğlubiyyət qərarının ləğv edilməsini və titulun geri qaytarılmasını tələb edir
Ramin Musayev: “Klubda çalışan reklam üçün yox, keyfiyyətə görə işləməlidir”
14:36
Azərbaycan futbolu

Ramin Musayev: “Klubda çalışan reklam üçün yox, keyfiyyətə görə işləməlidir”

O, bu gün yaradılmasından 89 il keçən “Neftçi” ilə bağlı xatirələrini bölüşüb
“Uilyams”ın 20 saniyəlik itkisi: “Bikini əməliyyatı” komandanı xilas edəcəkmi?
14:21
Formula 1

“Uilyams”ın 20 saniyəlik itkisi: “Bikini əməliyyatı” komandanı xilas edəcəkmi?

Ceyms Vouls artıq çəki probleminin həlli üçün büdcə məhdudiyyətləri ilə mübarizə aparır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb