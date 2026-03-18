Çempionlar Liqasının 1/8 finalının son akkordu: dörd oyun, dörd ssenari - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün, martın 18-də futbol üzrə Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsi cavab oyunları ilə başa çatır.
İdman.Biz xəbər verir ki, dörd qarşılaşma 1/4 finalın son iştirakçılarını müəyyən edəcək və onların hər biri öz ssenarisi ilə diqqət çəkir.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Çempionlar Liqasının 1/4 finalına “Arsenal” (İngiltərə), “Real Madrid” (İspaniya), PSJ (Fransa) və “Sportinq” (Portuqaliya) vəsiqə qazanıb.
“Barselona” – “Nyukasl” (ilk oyun – 1:1)
Bu günün ən canlı və açıq qarşılaşması məhz bu cütlük hesab olunur. İlk oyunda “Barselona” daha çox xilas oldu, nəinki sərfəli nəticə qazandı: kataloniyalılar yalnız son dəqiqələrdə hesabı bərabərləşdirdilər, görüş boyu isə “Nyukasl” rəqibə ciddi problemlər yaratdı. Buna görə də “Kamp Nou”da keçiriləcək cavab oyunu formal xarakter daşımır, əksinə, hər səhvin yüksək qiymətə başa gələcəyi tamhüquqlu pley-off matçı təsiri bağışlayır.
Hans-Diter Flikin komandası oyuna yaxşı emosional fonla çıxır. Həftəsonu “Barselona” “Sevilya”nı 5:2 hesabı ilə məğlub edib, Rafinya het-trik müəllifi olub. Bununla belə, 1:1-dən sonra duel tam açıq qalır. Meydan sahibləri döyüş əhval-ruhiyyəsindədir, lakin sakitlik hissi aldadıcıdır: “Nyukasl” artıq bu cür oyunları çətin, fiziki və favorit üçün son dərəcə narahatedici hala gətirməyi bacardığını göstərib.
İngilislər də Kataloniyaya kompleksiz gəlmək üçün əsaslara malikdir. Komanda müdafiədən oynamaq niyyətində deyil və öz fiziki, intensiv futbolunu diqtə etməyə çalışacaq. Heyətlə bağlı əsas intriqa Sandro Tonali ilə əlaqədardır – onunla bağlı qərar son anda veriləcək, Lyuis Mayli isə oynamayacaq.
“Bavariya” – “Atalanta” (ilk oyun – 6:1)
Əgər bu gün hansısa sensasiya demək olar ki, bibliya miqyasında olmalıdırsa, bu, Münhendə baş verməlidir. “Atalanta”ya yalnız möcüzə kömək edə bilər, çünki hazırkı “Bavariya”nın meydanında beş top fərqini aradan qaldırmaq praktiki olaraq qeyri-realdır. Alman klubu üçün əsas vəzifə oyunu vaxtından əvvəl formal xarakterə çevirməmək və konsentrasiyanı itirməməkdir.
Bununla belə, “Bavariya” ətrafında oyunöncəsi müzakirələr ilk matçın hesabından daha çox qapıçı mövzusuna yönəlib. Manuel Noyer və Sven Ulrayx mövcud deyil, Jonas Urbigin beyin silkələnməsindən sonra son qiymətləndirmədən keçdiyi bildirilir və o hazır olmasa, qapıda 16 yaşlı Leonard Preskott meydana çıxa bilər. Bu isə nəticəsi demək olar ki, əvvəlcədən bəlli olan qarşılaşmaya belə əlavə intriqa qatır.
Komanda oyuna qənaət rejimində çıxmaq niyyətində deyil. “Bayer”lə çətin heç-heçədən sonra, hansı ki, “Bavariya” oyunu doqquz nəfərlə başa vurub, meydan sahibləri daha bütöv çıxış etmək istəyəcəklər. “Atalanta” üçün isə tapşırıq aydındır: mümkün qədər tez qol vurmaq və heç olmasa qısa müddətə intriqanı qaytarmağa çalışmaq.
“Liverpul” – “Qalatasaray” (ilk oyun – 0:1)
“Enfild”də axşamın ən gərgin oyunu baş tuta bilər. “Liverpul” ilk qarşılaşmada minimal hesabla məğlub olub və indi vəziyyət tam aydındır: evdə qalib gəlmək lazımdır. Üstəlik, sadəcə oyuna nəzarət etmək yox, real qol vəziyyətləri yaradıb onları dəyərləndirmək vacibdir, çünki vaxtın uzanması rəqibin xeyrinə işləyəcək.
Bu, meydan sahibləri üçün həm də xarakter məsələsidir. Komanda bu mövsüm artıq iki dəfə “Qalatasaray”a uduzub və bu da psixoloji təzyiqi artırır. Bununla yanaşı, müsbət xəbərlər də var: bir neçə futbolçu sıraya qayıdır ki, bu da rotasiya imkanlarını genişləndirir və hücum xəttində variantları artırır.
“Qalatasaray” belə vəziyyətdə mütləq açılmağa məcbur deyil, lakin yalnız müdafiə olunacaq komanda təsiri bağışlamır. Türkiyə klubu əks-hücumlarda oynamağı bacarır və istənilən səhvi cəzalandıra bilər.
“Tottenhem” – “Atletiko” (ilk oyun – 2:5)
Məhz bu qarşılaşmada “çətin”lə “demək olar ki, mümkünsüz” arasındakı sərhəd keçir. “Tottenhem” Dieqo Simeonenin komandasına qarşı üç top fərqini aradan qaldırmalıdır ki, bu da özlüyündə çox ağır tapşırıqdır. Problem ondadır ki, “Atletiko”ya qarşı təkcə ilk qolu vurmaq kifayət etmir – bütün matç boyu səhvsiz oynamaq lazımdır.
Buna baxmayaraq, meydan sahibləri əvvəlcədən təslim olmaq niyyətində deyil. Komandanın heyəti ilə bağlı müsbət xəbərlər var: müdafiə və yarımmüdafiənin bir neçə əsas oyunçusu qayıdır ki, bu da balans və sabitlik əlavə edə bilər. Üstəlik, “Liverpul”la heç-heçədən sonra “Tottenhem” müəyyən emosional impuls qazanıb.
“Atletiko” matça rahat üstünlüklə yanaşsa da, müəyyən qeydlər var. Komanda son oyunlarda enişlər yaşayıb və bu da intriqa üçün imkan saxlayır. Lakin madridlilər start təzyiqini dəf edə bilsələr, onların təcrübəsi və oyunun tempinə nəzarət bacarığı həlledici rol oynaya bilər.