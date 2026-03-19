Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Zirə” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 25-ci turunun oyunu “Karvan-Yevlax” “Zirə” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 15:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Rəşad Əhmədov idarə edəcək.
“Karvan-Yevlax” səkkiz xalla turnir cədvəlinin on ikinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Zirə” isə dördüncüdür.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü Dövrə, 25-ci tur
19 mart
15:00. “Karvan-Yevlax” - Zirə”
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.
Yevlax şəhər stadionu
Qeyd edək ki, tura martın 21-də yekun vurulacaq.