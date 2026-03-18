Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə

18 Mart 2026 09:20
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 25-ci turunun oyunu “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 15:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını İnqilab Məmmədov idarə edəcək.

“Şamaxı” 30 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb. 36 xala malik “Araz-Naxçıvan” isə beşincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 25-ci tur
18 mart (çərşənbə)
15:00. “Şamaxı” - “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, İslam Məmmədov
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Rəhman İmami
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov
Şamaxı şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura martın 21-də yekun vurulacaq.

