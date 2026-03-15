La Liqa: “Espanyol”un qələbə həsrəti davam edir

15 Mart 2026 19:28
İspaniya La Liqasının 28-ci turunda “Espanyol” səfərdə “Malyorka”nın qonağı olub. Görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı geridönüş qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesabı 36-cı dəqiqədə qonaqların yarımmüdafiəçisi Şarl Pikel açıb. Lakin 54-cü dəqiqədə qolun müəllifi qırmızı vərəqə alaraq komandasını azlıqda qoyub.

Say üstünlüyündən yararlanan “Malyorka” 65-ci dəqiqədə Pablo Torrenin qolu ilə tarazlığı bərpa edib. Matçın sonuna yaxın, 88-ci dəqiqədə isə Samuel Koşta komandasına qələbə qazandıran topu tora qovuşdurub.

Bu məğlubiyyətlə “Espanyol” (37 xal) qələbəsiz oyunlar seriyasını 11 matça çatdırsa da, hələlik turnir cədvəlində yeddinci pillədədir. Beş oyunluq uğursuz seriyasına son qoyan “Malyorka” (28 xal) isə 16-cı mövqeyə yüksəlib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik
20:35
Futbol

Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik

Meydan sahiblərinin ardıcıl sülh seriyası davam edir
Seriya A: “Kalyari” üçün kabus, autsayderə rüsvayçı məğlubiyyət - YENİLƏNİR
20:24
Futbol

Seriya A: “Kalyari” üçün kabus, autsayderə rüsvayçı məğlubiyyət - YENİLƏNİR

Fabio Pisakanenin yetirmələri say üstünlüyündə olduğu matçda “Piza”ya uduzublar
Premyerliqa: “Mançester Yunayted” üçün möhtəşəm qələbə - VİDEO
20:06
Futbol

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” üçün möhtəşəm qələbə - VİDEO

“Old Trafford”da dörd qolun vurulduğu oyunda meydan sahibləri “Aston Villa”nı üstələyib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”
19:47
Futbol

Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”

“Barselona”nın prezidenti seçki kampaniyası zamanı məruz qaldıqları haqsız hücumlardan danışıb
Superliqa: “Kasımpaşa”dan həyati qələbə
19:24
Futbol

Superliqa: “Kasımpaşa”dan həyati qələbə

Adria Benediçakın qolu komandasını təhlükəli zonadan çıxarıb

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı