AFFA nümayəndələri UEFA-nın təşkil etdiyi seminara qatılıblar - FOTO

18 Mart 2026 10:21
AFFA nümayəndələri Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə UEFA-nın "Oyun təhlilinə dair Share seminarı"nda iştirak ediblər.

İdman.Biz milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tədbirdə UEFA-nın Texniki İnkişaf departamentinin mütəxəssisləri ilə yanaşı, Azərbaycan, Niderland, Malta, Portuqaliya və digər ölkələrin futbol federasiyalarının nümayəndə heyətləri iştirak ediblər.

AFFA-nı seminarda Məşqçilik Təhsili şöbəsinin rəhbəri Aslan Kərimov və təlimatçı Osman Rəhimov təmsil ediblər.

Tədbir çərçivəsində oyun təhlili, müasir təhlil tendensiyaları, eləcə də yaxın gələcəkdə spesifik oyun təhlili mütəxəssislərinin yetişdirilməsi istiqamətində fikir və təcrübə mübadiləsi aparılıb.

