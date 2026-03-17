18 Mart 2026
Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan “Bakı Kuboku” beynəlxalq turniri keçiriləcək

17 Mart 2026 22:39
“Neftçi” və Rusiyanın “Dinamo” (Moskva) klubunun birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan futbolunun əfsanəvi hücumçusu Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunmuş “Bakı Kuboku” beynəlxalq turniri keçiriləcək.

İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə xəbər verir ki, 2015-ci il və daha kiçik təvəllüdlü futbolçular arasında təşkil olunacaq turnir martın 19-dan 21-dək “Palms Sports” Futbol Mərkəzində baş tutacaq.

“Neftçi” B qrupunda “Dinamo” (Voronej, Rusiya), “Göztəpə” (Türkiyə) və “Qarabağla mübarizə aparacaq. A qrupunda isə “Dinamo” (Moskva), “Beşiktaş” (Türkiyə), “Kayrat” (Qazaxıstan) və “Ulduz” komandaları yer alıblar.

“Neftçi” martın 19-da “Dinamo” (Voronej) və “Qarabağ”, martın 20-də isə “Göztəpə” ilə qarşılaşacaq.

Reqlamentə uyğun olaraq, martın 20-də A qrupunun qalibi B qrupunun ikincisi ilə, B qrupunun qalibi isə A qrupunun ikincisi ilə üz-üzə gələcək. Qruplarda 3-cü və 4-cü yeri tutan komandalar da eyni prinsip əsasında oyunlar keçirəcəklər.

Turnirin son günü – martın 21-də 7-ci, 5-ci və 3-cü yerlər uğrunda oyunlar, eləcə də final görüşü keçiriləcək. Həlledici matçdan sonra mükafatlandırma mərasimi təşkil olunacaq.

