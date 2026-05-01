Ayxan Abbasov “Şəfa”nın baş məşqçisi olacağı ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib

“Adımın başqa klublarla hallanması normal haldır”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri futbol üzrə Azərbaycan millisinin və “Şamaxı”nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov deyib.
Mütəxəssis AZƏRTAC-a açıqlamasında yeni mövsümdə Premyer Liqada çıxış edəcəyi gözlənilən I Liqa təmsilçisi "Şəfa"nın sükanı arxasına keçəcəyi ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib: “Mövsüm başa çatdıqdan sonra məşqçilərin adları başqa komandalarla hallanır. Amma “Şəfa”ya rəhbərlik edəcəyimlə bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Qərarımı mövsümün sonunda verəcəyəm”.
Qeyd edək ki, “Şəfa” hazırda 53 xalla I Liqada turnir cədvəlinə başçılıq edir. Komanda Premyer Liqaya birbaşa vəsiqə qazanmağa əsas namizəd hesab olunur.