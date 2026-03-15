15 Mart 2026
Varşavada cüdo həyəcanı: Turnirin son günündə beş təmsilçimiz tatamiyə çıxır

15 Mart 2026 11:49
Polşanın paytaxtı Varşavada cüdo üzrə böyüklər arasında keçirilən Avropa Açıq Turnirinə (Warsaw European Open 2026) bu gün yekun vurulacaq. Yarışın ikinci - sonuncu günündə Azərbaycanın daha beş cüdoçusu mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin son günündə kişilər arasında Xəyyam Əliyev və Nihad Şıxəlizadə (hər ikisi 90 kq) qüvvəsini sınayacaq. Əliyevin rəqibi fransalı Aleksa Mitroviç, Şıxəlizadənin rəqibi isə Niderlanda tımsilçisi Den Hartoq Florisdir.

Elmar Qasımov (100 kq) Polşa təmsilçisi Mateus Vaçko ilə qarşılaşacaq. +100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq Camal Feyziyev isə Almaniya təmsilçisi Marvin Belzlə döyüşəcək.

Qadınların yarışında isə Gülnarə Bayramova (57 kq) Malina Klaret Vilsonla (İspaniya) münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Qeyd edək ki, turnirin ilk günündə Azərbaycan yığması bir medal qazanıb. 66 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Tofiq Məmmədov bürünc medala sahib çıxıb. Ümumilikdə 19 cüdoçu ilə təmsil olunduğumuz yarışda 27 ölkədən 320 idmançı iştirak edir.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu Avropa Açıq Turnirində üçüncü yeri tutub
00:03
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu Avropa Açıq Turnirində üçüncü yeri tutub

Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışa 27 ölkədən 320 idmançı qatılıb
“İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib
14 Mart 20:21
Cüdo

“İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib - FOTO

İlk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaqlar
Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
12 Mart 21:48
Digər

Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Tədbir çərçivəsində adaptiv cüdo üzrə turnir də təşkil olunub
Azərbaycanın 19 cüdoçusu Varşavada keçiriləcək Avropa Açıq Turnirində iştirak edəcək
12 Mart 14:32
Cüdo

Azərbaycanın 19 cüdoçusu Varşavada keçiriləcək Avropa Açıq Turnirində iştirak edəcək

Yarışda doqquz çəki dərəcəsində 15 kişi, dörd qadın idmançı tatamiyə çıxacaq
Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün seminar təşkil edir - FOTO
12 Mart 11:31
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün seminar təşkil edir - FOTO

Tədris prosesinə ümumilikdə 56 nəfər cəlb olunub
Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” yarışının növbəti turu keçiriləcək
11 Mart 19:22
Cüdo

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” yarışının növbəti turu keçiriləcək

Hər çəki dərəcəsi üzrə ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaq

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq