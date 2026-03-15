Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Neftçi” ilə qarşılaşacaq

Misli Premyer Liqasının 24-cü turunun son oyunuda “Qəbələ” “Neftçi”ni qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 18:00-da Qəbələ şəhər stadionunda start götürəcək qarşılaşmanı Elçin Məsiyev idarə edəcək.
“Qəbələ” 15 xalla turnir cədvəlinin 11-ci pilləsində yer alıb. 31 xala malik “Neftçi” isə üçüncüdür.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 24-cü tur
15 mart (bazar)
18:00. “Qəbələ” - “Neftçi”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rəşad Əhmədov.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.
Qəbələ şəhər stadionu.