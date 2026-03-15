15 Mart 2026
15 Mart 2026 10:32
Futbol afişası: Bu gün hansı oyunlar var?

Bu gün futbolsevərləri həm yerli çempionatda, həm də Avropanın TOP-5 liqalarında bir-birindən maraqlı və gərgin oyunlar gözləyir. Turnir cədvəlindəki mövqelərini yaxşılaşdırmaq istəyən iddialı klublar qələbə üçün yaşıl meydanlara çıxacaqlar.

İdman.Biz martın 15-də keçiriləcək futbol oyunlarının afişasını təqdim edir:

Azərbaycan Premyer Liqası
15:00 “Kəpəz” - “Turan Tovuz”
18:00 “Qəbələ” - “Neftçi”

Türkiyə Superliqası
17:00 “Kasımpaşa” - “Eyüpspor”
21:00 “Gənclərbirliyi” - “Beşiktaş”
21:00 “Samsunspor” - “Kayserispor”

İngiltərə Premyer Liqası
18:00 “Kristal Palas” - “Lids Yunayted”
18:00 “Mançester Yunayted” - “Aston Villa”
18:00 “Nottingem Forest” - “Fulhem”
20:30 “Liverpul” - “Tottenhem”

İspaniya La Liqası
17:00 “Malyorka” - “Espanyol”
19:15 “Barselona” - “Sevilya”
21:30 “Real Betis” - “Selta Viqo”
23:59 “Real Sosyedad” - “Osasuna”

İtaliya A Seriyası
15:30 “Verona” - “Cenoa”
18:00 “Piza” - “Kalyari”
18:00 “Sassuolo” - “Bolonya”
21:00 “Komo” - “Roma”
23:45 “Latsio” - “Milan”

Almaniya Bundesliqası
18:30 “Verder Bremen” - “Maynts”
20:30 “Frayburq” - “Union Berlin”
22:30 “Ştutqart” - “Leyptsiq”

Fransa Liqa 1
18:00 “Strasbur” - “Paris”
20:15 “Mets” - “Tuluza”
20:15 “Havr” - “Lion”
23:45 “Renn” - “Lill”

