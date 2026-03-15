15 Mart 2026
Arda Gülerdən inanılmaz qol: 65 metrdən rəqib qapısına yol tapdı - VİDEO

15 Mart 2026 10:20
İspaniyanın “Real” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Arda Güler La Liqanın 28-ci turunda “Elçe” ilə keçirilən matçda yadda qalan qola imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu qarşılaşmanın 89-cu dəqiqəsində fərqlənərək Madrid klubunun 4:1 hesablı qələbəsini rəsmiləşdirib.

Güler topu meydanın mərkəzində, öz yarımsahəsində ələ keçirərək sol ayağı ilə qüvvətli zərbə endirib. Top “Elçe”nin qapıçısı Matias Dituronun üzərindən keçərək tora daxil olub.

Oyundan sonra “Real”ın gənc yarımmüdafiəçisi vurduğu fantastik qol və komandadakı vəziyyəti barədə fikirlərini bölüşüb:

“Qapıçını gördüm, o, yaxşı mövqedə deyildi, buna görə də şansımı sınadım və qol vurdum. Mövsümün qoludur? Çox sağ olun, bu, möhtəşəm qoldur. Çox xoşbəxtəm. Məşqçi ilə çox yaxşı münasibətimiz var, həm yaxşı, həm də çətin anlarda bir yerdəyik. Bu gün qoldan sonra sevincimi onunla və komanda yoldaşlarımla bölüşdüm. O, meydandakı mövqeyimə uyğun olaraq məndən fərqli şeylər tələb edir. Yarımmüdafiədə oynayanda oyunun qurulmasında daha fəal olmağımı, hücumda isə xətlər arasında və dərində oynamağımı istəyir. Hər zaman əlimdən gələni etməyə çalışıram”.

İlkin hesablamalara görə, “Real”ın gənc ulduzu bu qolu təxminən 65 metr məsafədən vurub.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kamilo Duran: “Sabah”la matçlar çempionluq üçün həlledici ola bilər”
10:53
Futbol

Kamilo Duran: “Sabah”la matçlar çempionluq üçün həlledici ola bilər”

Ağdam təmsilçisi Kolumbiya millisindən dəvətlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib
“Liverpul” Baldeni transfer etmək niyyətindədir
10:44
Futbol

“Liverpul” Baldeni transfer etmək niyyətindədir

“Qırmızılar” Endryu Robertsonun yerinə yeni sol cinah müdafiəçisi axtarır

Futbol afişası: Bu gün hansı oyunlar var?
10:32
Futbol

Futbol afişası: Bu gün hansı oyunlar var?

Avropa liqalarında həlledici qarşılaşmalar keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Neftçi” ilə qarşılaşacaq
09:49
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “Neftçi” ilə qarşılaşacaq

“Qəbələ” 15 xalla turnir cədvəlinin 11-ci pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Turan Tovuz”u qəbul edəcək
09:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Turan Tovuz”u qəbul edəcək

Gəncə təmsilçisi 17 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb
“Liverpul” Alisson Bekkerlə müqaviləni uzadıb - ESPN
09:08
Dünya futbolu

“Liverpul” Alisson Bekkerlə müqaviləni uzadıb - ESPN

Braziliyalı futbolçu 2018-ci ildən mersisaydlılarda çıxış edir

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq