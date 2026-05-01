2 May 2026
AZ

Mourinyo “Real”ın onunla əlaqə saxlayıb-saxlamadığını deyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 May 2026 22:37
171
Mourinyo "Real"ın onunla əlaqə saxlayıb-saxlamadığını deyib

“Benfika”nın baş məşqçisi Joze Mourinyo “Real Madrid”in ona maraq göstərməsi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.

Məşqçi 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər “Real Madrid”ə rəhbərlik edib.

“Sizi əmin edə bilərəm ki, “Real Madrid”dən heç kim mənimlə əlaqə saxlamayıb. Mən illərdir futboldayam və bu cür şeylərə öyrəşmişəm, amma "Real Madrid"dən heç nə olmayıb. “Benfika”ya gəldikdə isə, vəziyyəti bilirsiniz: klubla müqaviləmin bitməsinə daha bir il qalıb”, - deyə “A Bola” qəzeti Mourinyodan sitat gətirib.

Müxtəlif media orqanları əvvəllər portuqaliyalı məşqçinin “Los Blancos”a qayıtmaq istəyi barədə məlumat yayıblar. “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peresin Mourinyo ilə maraqlandığı vurğulanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

