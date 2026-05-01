2 May 2026
De Dzerbi: “Tottenhem” “Aston Villa”nı udsa, bu, möcüzə olmayacaq”

1 May 2026 22:52
“Tottenhem Hotspur”un baş məşqçisi Roberto De Dzerbi İngiltərə Premyer Liqasının 35-ci turunda “Aston Villa” ilə qarşılaşacaqları oyundan əvvəl komandanın yüksək divizionda qalmaq uğrunda mübarizəsindən danışıb.

“Eşitmişəm ki, Premyer Liqada qalmağımız mümkün deyil; hamı deyir ki, hamımız göz yaşları içindəyik və artıq aşağı liqaya düşmüşük. Hələ yox.

Meydanda ölməliyik. Uduzsaq belə, buna qədər mübarizə aparacağıq. "Vest Hem"dən iki xal geridəyik, amma onları da çətin bir oyun gözləyir. Bu, ən yaxşı anımız deyil; çətin bir dövrdən keçirik. Amma yalnız uduzanlar şikayət edir və mənfi düşünürlər. Ətrafımdakı insanların ağlamasını və fərqli düşünməsini istəmirəm.

İndi ən vacib şey oyunçulara, klub heyətinə və azarkeşlərə aid olan daxili səsimizi susdurmaqdır. Bu səs mənfi düşüncələr yaradır və bizə deyir ki, bəxtimiz gətirməyib, çoxlu zədələrimiz var, son iki oyunda ən yaxşı və ən vacib oyunçularımızdan biri olan Xavi Simonsu itirmişik. Sanki tibb işçilərimiz kifayət qədər ixtisaslı deyil, stadion meydançası və məşq meydançası pis vəziyyətdədir, yaxud da 2026-cı ildə çox oyun qazanmadığımız üçün ardıcıl iki və ya üç oyun qazanmaq mümkün deyil. Bütün bunlar cəfəngiyatdır, çünki özümüzə və oyunçularımızın keyfiyyətinə diqqət yetirmək istəyirəm.

Hazırda Premyer Liqanın ən yaxşı komandalarından biri ilə qarşılaşırıq. [Unai] Emeriyə məşqçi kimi son dərəcə hörmət edirəm, amma “Tottenhem” “Villa Park”da qalib gəlsə, bu, möcüzə olmayacaq. Uduza bilərik, amma bu oyunu qazanmaq üçün lazım olan hər şeyimiz var və bu, möcüzə deyil. Pozitiv qalmalı və güclü olmalıyıq, çünki böyük bir klubdayıq”, - deyə De Dzerbi Sky Sports-a bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Beşiktaş” qələbə ilə dördüncü yerdə möhkəmlənib
1 May 23:38
Dünya futbolu

“Beşiktaş” qələbə ilə dördüncü yerdə möhkəmlənib

“Rizespor” isə öz meydançasında “Konyaspor”u məğlub edib
Mourinyo “Real”ın onunla əlaqə saxlayıb-saxlamadığını deyib
1 May 22:37
Dünya futbolu

Mourinyo “Real”ın onunla əlaqə saxlayıb-saxlamadığını deyib

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peresin Mourinyo ilə maraqlandığı vurğulanıb
Slot, Kerkezin “Mançester Yunayted”ə qarşı oynaya biləcəyini açıqlayıb
1 May 22:21
Dünya futbolu

Slot, Kerkezin “Mançester Yunayted”ə qarşı oynaya biləcəyini açıqlayıb

34 oyundan sonra “Liverpul” Premyer Liqa turnir cədvəlində 58 xalla dördüncü yerdədir
“Mundo Deportivo” Flikin “Barselona” ilə nə vaxt yeni müqavilə imzalayacağını bildirib
1 May 21:05
Dünya futbolu

“Mundo Deportivo” Flikin “Barselona” ilə nə vaxt yeni müqavilə imzalayacağını bildirib

İspaniya liqasında 33 oyundan sonra “blauqrana” 85 xalla birinci yerdədir
Messi neçə finalda oynadığını xatırlamadığını söyləyib
1 May 20:35
Dünya futbolu

Messi neçə finalda oynadığını xatırlamadığını söyləyib

Argentinalı oyunçu karyerası ərzində 43 finalda iştirak edib
PSJ və “Bavariya” üçün bu mövsüm Çempionlar Liqasında ən məhsuldar mövsümlərindən biridir
1 May 20:04
Dünya futbolu

PSJ və “Bavariya” üçün bu mövsüm Çempionlar Liqasında ən məhsuldar mövsümlərindən biridir

Parislilər 43 qolla ikinci, Münhen klubu isə 42 qolla beşinci yerdə qərarlaşıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib