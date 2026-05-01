De Dzerbi: “Tottenhem” “Aston Villa”nı udsa, bu, möcüzə olmayacaq”

“Tottenhem Hotspur”un baş məşqçisi Roberto De Dzerbi İngiltərə Premyer Liqasının 35-ci turunda “Aston Villa” ilə qarşılaşacaqları oyundan əvvəl komandanın yüksək divizionda qalmaq uğrunda mübarizəsindən danışıb.
“Eşitmişəm ki, Premyer Liqada qalmağımız mümkün deyil; hamı deyir ki, hamımız göz yaşları içindəyik və artıq aşağı liqaya düşmüşük. Hələ yox.
Meydanda ölməliyik. Uduzsaq belə, buna qədər mübarizə aparacağıq. "Vest Hem"dən iki xal geridəyik, amma onları da çətin bir oyun gözləyir. Bu, ən yaxşı anımız deyil; çətin bir dövrdən keçirik. Amma yalnız uduzanlar şikayət edir və mənfi düşünürlər. Ətrafımdakı insanların ağlamasını və fərqli düşünməsini istəmirəm.
İndi ən vacib şey oyunçulara, klub heyətinə və azarkeşlərə aid olan daxili səsimizi susdurmaqdır. Bu səs mənfi düşüncələr yaradır və bizə deyir ki, bəxtimiz gətirməyib, çoxlu zədələrimiz var, son iki oyunda ən yaxşı və ən vacib oyunçularımızdan biri olan Xavi Simonsu itirmişik. Sanki tibb işçilərimiz kifayət qədər ixtisaslı deyil, stadion meydançası və məşq meydançası pis vəziyyətdədir, yaxud da 2026-cı ildə çox oyun qazanmadığımız üçün ardıcıl iki və ya üç oyun qazanmaq mümkün deyil. Bütün bunlar cəfəngiyatdır, çünki özümüzə və oyunçularımızın keyfiyyətinə diqqət yetirmək istəyirəm.
Hazırda Premyer Liqanın ən yaxşı komandalarından biri ilə qarşılaşırıq. [Unai] Emeriyə məşqçi kimi son dərəcə hörmət edirəm, amma “Tottenhem” “Villa Park”da qalib gəlsə, bu, möcüzə olmayacaq. Uduza bilərik, amma bu oyunu qazanmaq üçün lazım olan hər şeyimiz var və bu, möcüzə deyil. Pozitiv qalmalı və güclü olmalıyıq, çünki böyük bir klubdayıq”, - deyə De Dzerbi Sky Sports-a bildirib.