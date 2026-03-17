Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

Ağdaşdan olan 33 yaşlı futbolçu və fristayler Ümid Mahmudov öz ətrafında və sosial şəbəkələrdə “Azərbaycanın Ronaldinyosu” və ya sadəcə “Umiddinyo” kimi tanınır. Onun hekayəsi bir çoxuna yaxındır: bütün ömür boyu o, güclü komandaya düşməyi və özünü peşəkar futbola həsr etməyi arzulayıb. Bunun üçün çox şey edib, lakin tale başqa cür sərəncam verib və hazırda o, regional “Bərdə” klubunda çıxış edir.
Həyətdə onun bu marağını tez fərq ediblər və onu braziliyalı ulduzun şərəfinə çağırmağa başlayıblar. Mahmudovun özü hesab edir ki, bu ləqəb həm də onun oyun tərzinə görə möhkəmlənib. Bununla belə, o etiraf edir: Ronaldinyo səviyyəsinə çatmaq bir çox tanınmış futbolçu üçün belə uzaqdır - özü haqqında danışmağa isə dəyməz.
Mahmudov uşaqlıqdan futbol oynamağa başlayıb. Bu idman növünə olan sevgi böyük ölçüdə onun kumiri - əfsanəvi braziliyalı futbolçu Ronaldinyo tərəfindən formalaşıb. Onu ilk dəfə hələ ibtidai siniflərdə - Fransa çempionatının yayımlandığı televiziyada görüb. “O zaman Ronaldinyo gənc idi, yenicə PSJ-yə keçmişdi. O vaxtdan bəri Braziliya millisinin bütün oyunlarına baxırdım”, - deyə o, İdman.Biz-ə müsahibəsində xatırlayır.
“Mən hələ də onun səviyyəsində futbolçu görməmişəm. Messi və Ronaldu istisnadır, əlbəttə. Mənim üçün o, dünyada bir nömrədir. Onun oyunlarından pozitiv enerji alıram. Braziliyalılar arasında texnikasına görə ona Neymar yaxınlaşdı, lakin zədələr və yanlış qərarlar onun ən yaxşısı olmasına imkan vermədi”, - deyə Mahmudov bildirir.
Çox gənc yaşlarında o, futbol fristaylı ilə məşğul olmağa başlayıb:
“Həyətdə uşaqlar danışırdılar ki, televizorda futbolçuların topla necə müxtəlif fəndlər etdiyini görüblər. Mən də sınamağa başladım. “YouTube” yarananda isə Ronaldinyonun videolarını tapdım və onun hərəkətlərini təkrar etməyə başladım”.
O vaxtlar yeni fintlər sözün əsl mənasında “əl-əl gəzirdi” - həyət, televiziya, daha sonra isə hər evdə əlçatan olmayan sosial şəbəkələr vasitəsilə. 2006-cı ildə Mahmudovun ilk “Nokia” telefonu olub və tədricən o, öz videolarını çəkməyə, onları “YouTube”a yükləməyə başlayıb.
2000-ci illərin əvvəllərində o, müxtəlif fəndləri mənimsəyib və dediyinə görə, hətta özünün firma fintini - topu dabanla qaldırma hərəkətini icad edib. Baxmayaraq ki, internetdə onunla tez-tez mübahisə edərək, bu elementin müəllifi olmadığını iddia edirlər. “Mən bunu hələ 2004-cü ildə etməyə başlamışdım, “YouTube”a isə ilk dəfə 2007-ci ildə yükləmişəm. Mən Ağdaşın kəndində yaşayırdım - bu finti haradasa görmək şansım demək olar ki, sıfır idi”, - deyə o izah edir.
Mahmudov arzulayır ki, bu element beynəlxalq səviyyədə onun müəllifliyi kimi tanınsın. Və əgər bu nə vaxtsa baş versə, o, bunu “Umiddinyo göyqurşağı” adlandırardı.
Böyük futbola gedən yol
Mahmudovun sözlərinə görə, hələ məktəb illərində onun videolarından biri “Neftçi” təmsilçilərinə çatıb və onu komandaya dəvət ediblər. Lakin valideynləri oğlanı paytaxta buraxmayıblar və o, qarşısına məqsəd qoyub - məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya köçmək və peşəkar futbola yol tapmaq:
“Mən universitetə yalnız Bakıya getmək və futbola can atmaq üçün hazırlaşırdım. Kobud desək, təhsil məcburi bir addım idi”.
O etiraf edir ki, dərslərə köklənmək çətin idi - oynamaq istəyi bəzən üstün gəlirdi. Buna baxmayaraq, o, Azərbaycan Texniki Universitetinin elektrotexnika və energetika fakültəsinə daxil olub və paytaxta köçüb. “Mən Qara Qarayevdə yaşayırdım. Orada “Qarabağ”ın aşağı yaş qruplarının məşq etdiyi stadion var idi. Mən ora mini-futbol oynamağa gedirdim. Məşqçilər mənə diqqət yetirdilər, lakin yaşca böyük olduğum üçün götürə bilməyəcəklərini dedilər - artıq 18 yaşım var idi”, - deyə o danışır.
Lakin Mahmudov təslim olmayıb. O, videolarını diskə yazaraq bir neçə telekanala göndərib. Nəticədə fristayler kimi ATV-də “Kim Kimdir” və “Kim nə bacarır?” proqramlarında iştirak edib, futbol klublarının onu fərq edəcəyinə ümid bəsləyib:
“Uşaqlıqdan millimizin oyunlarına baxırdım, orada oynamağı arzulayırdım və buna layiq olduğuma inanırdım. İçimdə o qədər istək var idi... Amma televiziyadan sonra mənə bir dənə də təklif gəlmədi - hətta baxışa belə çağırmadılar. Bu, çox ağır idi. Çox məyus oldum”.
Buna baxmayaraq, futbol onun həyatından yox olmayıb. O, həvəskar səviyyədə oynamağa davam edib, o cümlədən sonradan həyatını tamamilə futbolla bağlamağın alınmayacağını anlayıb qazanc dalınca getdiyi Rusiyada da futbol oynayıb.
Regional futbol
Daha sonra Mahmudov özünü regional futbolda tapıb, müxtəlif komandalarda çıxış edib. Hazırda o, regional çempionatda “Bərdə” klubunda oynayır və ölkə xaricində ticarətlə məşğul olmağa davam edir. Onun sözlərinə görə, daha yüksək səviyyəyə keçmək üçün heç vaxt gec deyil - onun artıq Ağdaşın komandasının heyətində ikinci liqada təcrübəsi olub. “İstənilən sahədə öz cığırın və ya sənə yolu göstərəcək kimsə lazımdır. İnsanların çoxu istedadlıdır, sadəcə onlara şans və uğur çatmır”, - deyə o hesab edir.
Onun fikrincə, regional futbol - özünü hələ göstərə bilməyənlər üçün bir imkandır:
“Regionlardakı insanlar futbola həqiqətən “acdırlar”. Elə olur ki, Premyer Liqa matçlarında 300 tamaşaçı olur, amma regionlarda dörd min azarkeşin olduğu oyunlar görmüşəm”.
Ümid Mahmudov idman karyerasının necə formalaşmasından peşman deyil və hər işdə bir xeyir olduğunu təkrarlayır:
“İnsanlar düşünür ki: “Bax, əgər o vaxt belə olsaydı...” Amma hər kəs əslində onlarla nə baş verə biləcəyini bilmir. Əgər həyat məhz belə qurulubsa - deməli, belə də olmalı idi. Lakin hər bir halda arzunun arxasınca getmək və sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. O zaman sən heç nədən peşman olmayacaqsan”.