Misli Premyer Liqasında növbəti üç turun oyun cədvəli müəyyənləşib

Misli Premyer Liqasında 27-ci, 28-ci və 19-cu turların oyun cədvəli müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 27-ci tur
10 aprel
15:30. “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”
Yevlax şəhər stadionu
11 aprel
15:30. “Şamaxı” - “Qarabağ”
Şamaxı şəhər stadionu
18:00. “Sabah” - “Zirə”
“Bank Respublika Arena”
20:00. “Neftçi” - “Araz-Naxçıvan”
“Palms Sports Arena
12 aprel
15:30. “Qəbələ” - “İmişli”
Qəbələ şəhər stadionu
18:00. “Turan Tovuz” - “Sumqayıt”
Tovuz şəhər stadionu
Qeyd: Tovuz şəhər stadionu Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən oyundan 10 gün əvvəl təftiş olunacaq. Təftişin nəticələrinə uyğun olaraq “Turan Tovuz” klubunun Tovuz şəhər stadionuna qayıdıb-qayıtmayacağına dair qərar veriləcək.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
17 aprel
17:00. “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz”
“SOCAR Polymer Arena”
19:30. “Zirə” - “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
18 aprel
15:30. “Karvan-Yevlax” - “Şamaxı”
Yevlax şəhər stadionu
19:30. “Qarabağ” - “Sabah”
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
19 aprel
15:30. “Kəpəz” - “İmişli”
Yevlax şəhər stadionu
18:00. “Sumqayıt” - “Qəbələ”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 19-cu tur
25 aprel
16:00. “İmişli” - “Sumqayıt”
Quba OİK stadionu
18:30. “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan”
Qəbələ şəhər stadionu
26 aprel
16:00. “Şamaxı” - “Kəpəz”
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. “Neftçi” - “Qarabağ”
“Palms Sports Arena”
27 aprel
18:00. “Turan Tovuz” - “Zirə”
Tovuz şəhər stadionu
20:00. “Sabah” - “Karvan-Yevlax”
“Bank Respublika Arena”.