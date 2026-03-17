17 Mart 2026
AZ

Misli Premyer Liqasında növbəti üç turun oyun cədvəli müəyyənləşib

Futbol
Xəbərlər
17 Mart 2026 17:54
64
Misli Premyer Liqasında 27-ci, 28-ci və 19-cu turların oyun cədvəli müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 27-ci tur
10 aprel
15:30. “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”
Yevlax şəhər stadionu

11 aprel
15:30. “Şamaxı” - “Qarabağ”
Şamaxı şəhər stadionu

18:00. “Sabah” - “Zirə”
“Bank Respublika Arena”

20:00. “Neftçi” - “Araz-Naxçıvan”
“Palms Sports Arena

12 aprel
15:30. “Qəbələ” - “İmişli”
Qəbələ şəhər stadionu

18:00. “Turan Tovuz” - “Sumqayıt”
Tovuz şəhər stadionu

Qeyd: Tovuz şəhər stadionu Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən oyundan 10 gün əvvəl təftiş olunacaq. Təftişin nəticələrinə uyğun olaraq “Turan Tovuz” klubunun Tovuz şəhər stadionuna qayıdıb-qayıtmayacağına dair qərar veriləcək.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
18:00. “Turan Tovuz” - “Sumqayıt”
Tovuz şəhər stadionu

17 aprel
17:00. “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz”
“SOCAR Polymer Arena”

19:30. “Zirə” - “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

18 aprel
15:30. “Karvan-Yevlax” - “Şamaxı”
Yevlax şəhər stadionu

19:30. “Qarabağ” - “Sabah”
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

19 aprel
15:30. “Kəpəz” - “İmişli”
Yevlax şəhər stadionu

18:00. “Sumqayıt” - “Qəbələ”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 19-cu tur
25 aprel
16:00. “İmişli” - “Sumqayıt”
Quba OİK stadionu

18:30. “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan”
Qəbələ şəhər stadionu

26 aprel
16:00. “Şamaxı” - “Kəpəz”
Şamaxı şəhər stadionu

19:00. “Neftçi” - “Qarabağ”
“Palms Sports Arena”

27 aprel
18:00. “Turan Tovuz” - “Zirə”
Tovuz şəhər stadionu

20:00. “Sabah” - “Karvan-Yevlax”
“Bank Respublika Arena”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Flik “Barselona”nın onun son iş yeri olduğunu istisna etməyib
19:15
Dünya futbolu

Flik “Barselona”nın onun son iş yeri olduğunu istisna etməyib

Flikin klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
Zinəddin Zidan “Marsel”in məşqində iştirak edib – La Provence
19:00
Dünya futbolu

Zinəddin Zidan “Marsel”in məşqində iştirak edib – La Provence

“Olimpik Marsel”in mətbuat xidməti futbol əfsanəsini “dünyanın ən məşhur “Marsel” oyunçusu” adlandırıb
Dünya çempionatının Serxio Romero finalçısı karyerasını başa vurub
18:45
Dünya futbolu

Dünya çempionatının Serxio Romero finalçısı karyerasını başa vurub

Romero 2014-cü il dünya çempionatında Argentina millisi ilə gümüş medallar qazanıb
Slot “Qalatasaray”la oyundan sonra vəzifəsindən qovula bilər - TEAMtalk
18:30
Dünya futbolu

Slot “Qalatasaray”la oyundan sonra vəzifəsindən qovula bilər - TEAMtalk

Slot istefa verərsə, keçmiş oyunçu Stiven Cerrard onu əvəz edəcək
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
“Turan Tovuz”un qapıçısı Tacikistan millisinə dəvət alıb
17:36
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un qapıçısı Tacikistan millisinə dəvət alıb

Tacikistan seçməsi toplanışa martın 23-də Düşənbədə başlayacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb
14 Mart 21:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib