17 Mart 2026
Slot “Qalatasaray”la oyundan sonra vəzifəsindən qovula bilər - TEAMtalk

17 Mart 2026 18:30
Slot "Qalatasaray"la oyundan sonra vəzifəsindən qovula bilər - TEAMtalk

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot sabah, 18 martda vəzifəsindən ayrıla bilər.

İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Qalatasaray”la qarşılaşacaq oyun niderlandlı məşqçi üçün həlledici olacaq.

Mənbəyə görə, sabahkı oyun 47 yaşlı məşqçinin son matçı ola bilər. İlk oyun Türkiyə komandasının 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Rəhbərliyin Slota inamı azdır və cavab oyunundakı məğlubiyyət “Liverpul”un yarışdan kənarlaşdırılmasına səbəb olacaq ki, bu da onun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına səbəb ola bilər.

Slot istefa verərsə, keçmiş oyunçu Stiven Cerrard onu əvəz edəcək. Klub əfsanəsi baş məşqçi vəzifəsini öz üzərinə götürməyə və mövsümün sonuna qədər komandaya rəhbərlik etməyə hazırdır.

Arne Slot 2024-cü ilin yayından “Liverpul”un baş məşqçisi vəzifəsini icra edir. Onun rəhbərliyi altında komanda 101 oyun keçirib, 62 qələbə qazanıb, 16 heç-heçə edib və 23 məğlubiyyətlə üzləşib. Slotun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Flik “Barselona”nın onun son iş yeri olduğunu istisna etməyib
19:15
Dünya futbolu

Flik “Barselona”nın onun son iş yeri olduğunu istisna etməyib

Flikin klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir
Zinəddin Zidan “Marsel”in məşqində iştirak edib – La Provence
19:00
Dünya futbolu

Zinəddin Zidan “Marsel”in məşqində iştirak edib – La Provence

“Olimpik Marsel”in mətbuat xidməti futbol əfsanəsini “dünyanın ən məşhur “Marsel” oyunçusu” adlandırıb
Dünya çempionatının Serxio Romero finalçısı karyerasını başa vurub
18:45
Dünya futbolu

Dünya çempionatının Serxio Romero finalçısı karyerasını başa vurub

Romero 2014-cü il dünya çempionatında Argentina millisi ilə gümüş medallar qazanıb
FIFA İrandan gələn təklifi rədd etdi - YENİLƏNİB
17:33
Futbol

FIFA İrandan gələn təklifi rədd etdi - YENİLƏNİB

İran millisi dünya çempionatı matçlarını ABŞ-də keçirməli olacaq
“Roma” futbolçusunun evi qarət olundu
17:09
Futbol

“Roma” futbolçusunun evi qarət olundu

Silahlı şəxslər ailə üzvlərini otağa kilidləyərək qiymətli əşyaları apardılar
Cənubi afrikalı mütəxəssis dünya rekorduna imza atıb
16:29
Futbol

Cənubi afrikalı mütəxəssis dünya rekorduna imza atıb

Jomo Sono 32 ildir dəyişməz olaraq komandanın başındadır

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb
14 Mart 21:09
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Zirə”səfərindən qələbə ilə ayrılıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Zirə Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib