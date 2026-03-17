Slot “Qalatasaray”la oyundan sonra vəzifəsindən qovula bilər - TEAMtalk

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot sabah, 18 martda vəzifəsindən ayrıla bilər.
İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Qalatasaray”la qarşılaşacaq oyun niderlandlı məşqçi üçün həlledici olacaq.
Mənbəyə görə, sabahkı oyun 47 yaşlı məşqçinin son matçı ola bilər. İlk oyun Türkiyə komandasının 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Rəhbərliyin Slota inamı azdır və cavab oyunundakı məğlubiyyət “Liverpul”un yarışdan kənarlaşdırılmasına səbəb olacaq ki, bu da onun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına səbəb ola bilər.
Slot istefa verərsə, keçmiş oyunçu Stiven Cerrard onu əvəz edəcək. Klub əfsanəsi baş məşqçi vəzifəsini öz üzərinə götürməyə və mövsümün sonuna qədər komandaya rəhbərlik etməyə hazırdır.
Arne Slot 2024-cü ilin yayından “Liverpul”un baş məşqçisi vəzifəsini icra edir. Onun rəhbərliyi altında komanda 101 oyun keçirib, 62 qələbə qazanıb, 16 heç-heçə edib və 23 məğlubiyyətlə üzləşib. Slotun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.