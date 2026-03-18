18 Mart 2026
AZ

“Mançester Yunayted” gənc niderlandlı yarımmüdafiəçiyə göz dikib

Futbol
Xəbərlər
18 Mart 2026 09:44
84
“Mançester Yunayted” gənc niderlandlı yarımmüdafiəçiyə göz dikib

Niderlandın “AZ Alkmaar” futbol klubunun yarımmüdafiəçisi Kes Smit İngiltərəyə transfer oluna bilər.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, 20 yaşlı futbolçu ilə “Mançester Yunayted” maraqlanır. Bildirilir ki, oyunçu bu keçidə maraq göstərsə də, ingilis klubunun transferi reallaşdırması asan olmayacaq. Belə ki, Smitin Niderland təmsilçisi ilə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

“Transfermarkt” portalı yarımmüdafiəçinin dəyərini 25 milyon avro olaraq qiymətləndirir.

Cari mövsümdə Smit Niderland çempionatında 21 oyuna çıxıb, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məşhur qazax döyüşçü dopinq testlərinə cəlb edilib
11:00
Futbol

Məşhur qazax döyüşçü dopinq testlərinə cəlb edilib

Qazaxıstanlı UFC döyüşçünün fiziki durumu şübhələrə yol açıb
Rüdigerdən anlaşılmaz hərəkət: Qvardiolaya hücum etdi - VİDEO
10:33
Futbol

Rüdigerdən anlaşılmaz hərəkət: Qvardiolaya hücum etdi - VİDEO

Alman müdafiəçinin davranışı hər kəsi təəccübləndirib
AFFA nümayəndələri UEFA-nın təşkil etdiyi seminara qatılıblar - FOTO
10:21
Azərbaycan futbolu

AFFA nümayəndələri UEFA-nın təşkil etdiyi seminara qatılıblar - FOTO

Buxarestdə keçirilən tədbirdə oyun təhlili və müasir tendensiyalar müzakirə olunub
UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələcək daha dörd komanda bəlli olacaq
09:32
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələcək daha dörd komanda bəlli olacaq

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə
09:20
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Anri: “Artetadan qalib gəlməyin yolunu tapmağı istədilər və o, bir yol tapdı”
09:08
Dünya futbolu

Anri: “Artetadan qalib gəlməyin yolunu tapmağı istədilər və o, bir yol tapdı”

“Arsenal” İngiltərə Premyer Liqasına liderlik edir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb