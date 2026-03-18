18 Mart 2026
AZ

Rüdigerdən anlaşılmaz hərəkət: Qvardiolaya hücum etdi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
85
İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının baş məşqçisi Pep Qvardiola “Real”la Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyunundan sonra Madrid təmsilçisinin bütün futbolçularını təbrik etsə də, gözlənilməz gərginliklə üzləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Madrid klubunun bütün oyunçuları mütəxəssislə normal şəkildə əl sıxsa da, Antonio Rüdigerin reaksiyası kəskin olub.

Almaniyalı müdafiəçi təbrikə aqressiv cavab verərək Qvardiolaya qarşı qışqırmağa başlayıb. Futbolçunun bu hərəkəti və idarəolunmaz emosiyaları meydanda olanların heyrətinə səbəb olub. Onları bir-birindən uzaqlaşdırdıqdan sonra isə Qvardiola Rüdigerə öpüş göndərib.

Hadisənin kökündə isə köhnə rəqabət dayanıb. Belə ki, keçən il Qvardiola Erlinq Haalandın zədə səbəbindən oynamamasını şərh edərkən, medianın futbolçunun Rüdigerdən qorxduğu üçün meydana çıxmadığı barədə iddialarına cavab vermişdi və həmin vaxt zarafatla hücumçunun “Rüdiger-itis” xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini söyləmişdi. Bu zarafatın Rüdiger tərəfindən şəxsi təhqir kimi qəbul edildiyi bildirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

