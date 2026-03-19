Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

19 Mart 2026 10:13
19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda bu gündən martın 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

U-19 martın 22-dən 30-dək Litvanın Kaunas şəhərində Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk raundunda iştirak edəcək.

B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Litva və Şimali İrlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

U-19-un heyəti və oyunlarının təqvimi:

N. Ad / Soyad Klub
1 Məhdi Həsənov Neftçi
2 Rauf Əyyubov Sabah
3 Həzrət Səmədov Sabah
4 Murad Qurbanov Zirə
5 Məhəmmədəli Məmmədov Turan Tovuz
6 Tuncay Əhmədov Sabah
7 Tunar Muradov Turan Tovuz
8 Əhməd Vəliyev Qarabağ
9 Nadir Nəsibli MOİK
10 İlkin Həzizadə Sumqayıt
11 Əli Qazibəyov Qarabağ
12 Abdulaziz Cabbarlı Qarabağ
13 İbrahim Babayev Barselona
14 Nurlan Zeynallı Sumqayıt
15 Vusal Kərimov Neftçi
16 Nicat Məhərrəmov Neftçi
17 Əli Əliyev Qarabağ
18 İslam Həsənov Qrafiçar (Serbiya)
19 Əli İbrahim Qarabağ
20 Nicat Nərimanov Brommapoykarna İF (İsveç)

25 mart

20:00. Azərbaycan (U-19) – Litva (U-19)

Kaunas, "Raudondvario" stadionu

28 mart

17:00. Şimali İrlandiya (U-19) – Azərbaycan (U-19)

Kaunas, "Raudondvario" stadionu

