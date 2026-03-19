Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb.
İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda bu gündən martın 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək.
U-19 martın 22-dən 30-dək Litvanın Kaunas şəhərində Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk raundunda iştirak edəcək.
B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Litva və Şimali İrlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.
U-19-un heyəti və oyunlarının təqvimi:
|N.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Məhdi Həsənov
|Neftçi
|2
|Rauf Əyyubov
|Sabah
|3
|Həzrət Səmədov
|Sabah
|4
|Murad Qurbanov
|Zirə
|5
|Məhəmmədəli Məmmədov
|Turan Tovuz
|6
|Tuncay Əhmədov
|Sabah
|7
|Tunar Muradov
|Turan Tovuz
|8
|Əhməd Vəliyev
|Qarabağ
|9
|Nadir Nəsibli
|MOİK
|10
|İlkin Həzizadə
|Sumqayıt
|11
|Əli Qazibəyov
|Qarabağ
|12
|Abdulaziz Cabbarlı
|Qarabağ
|13
|İbrahim Babayev
|Barselona
|14
|Nurlan Zeynallı
|Sumqayıt
|15
|Vusal Kərimov
|Neftçi
|16
|Nicat Məhərrəmov
|Neftçi
|17
|Əli Əliyev
|Qarabağ
|18
|İslam Həsənov
|Qrafiçar (Serbiya)
|19
|Əli İbrahim
|Qarabağ
|20
|Nicat Nərimanov
|Brommapoykarna İF (İsveç)
25 mart
20:00. Azərbaycan (U-19) – Litva (U-19)
Kaunas, "Raudondvario" stadionu
28 mart
17:00. Şimali İrlandiya (U-19) – Azərbaycan (U-19)
Kaunas, "Raudondvario" stadionu