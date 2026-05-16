“Milan”ın qapıçısı yenidən Premyer Liqa klubunun hədəfindədir

“Çelsi” “Milan”ın qapıçısı Mik Menyana olan marağını yenidən artırıb.
İdman.Biz-in “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumatına görə, London klubu 30 yaşlı futbolçu üçün mümkün transfer təklifi üçün məlumat toplayır.
Mənbənin məlumatına görə, fransız futbolçu İtaliya klubu Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, komandadan ayrıla bilər, baxmayaraq ki, “Çelsi”nin gələn mövsüm Avropa yarışlarında iştirakı hazırda şübhə altındadır.
2025-ci ilin yayında mediada İngiltərə klubunun Menyana görə “Milan”a 15 milyon avro təklif etdiyi bildirilirdi.
Bu mövsüm “Milan”ın qapıçısı bütün yarışlarda 39 oyunda meydana çıxıb və 16 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.