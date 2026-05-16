Bu günün üçün futbol afişası

Futbol üzrə 16 may, şənbə günü Avropanın əsas futbol proqramında İngiltərə Kubokunun finalı və Almaniya Bundesliqasının son turu ön plana çıxır.
İdman.Biz bu gün keçiriləcək oyunların siyahısını və Bakı vaxtı ilə başlama saatlarını təqdim edir:
İngiltərə Kuboku
18:00 “Çelsi” - “Mançester Siti”
Almaniya Bundesliqası
17:30 “Haydenhaym” - “Maynz”
17:30 “Sankt Pauli” - “Volfsburq”
17:30 “Union Berlin” - “Auqsburq”
17:30 “Borussiya Mönhenqladbax” - “Hoffenhaym”
17:30 “Verder Bremen” - “Borussiya Dortmund”
17:30 “Frayburq” - “Leyptsiq”
17:30 “Ayntraxt Frankfurt” - “Ştutqart”
17:30 “Bayer Leverkuzen” - “Hamburq”
17:30 “Bavariya” - “Köln”
Türkiyə Superliqası
18:00 “Fatih Karagümrük” - “Alanyaspor”
21:00 “Qaziantep” - “Başakşehir”
21:00 “Samsunspor” - “Göztepe”