İngiltərə Kubokunun finalı: “Çelsi” üçün mövsümü xilas etmək, “Mançester Siti” üçün ikinci titul şansı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün İngiltərənin “Uembli” stadionunda futbol üzrə İngiltərə Kubokunun final oyunu keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada “Çelsi” ilə Mançester Siti” üz-üzə gələcək. Matç Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.
İngiltərə Kuboku futbol tarixinin ən qədim turnirlərindən biridir. Yarış 1871-ci ildə təsis olunub, ilk final isə 1872-ci ildə keçirilib. Futbolun vətənində bu kubok sadəcə növbəti titul hesab edilmir. İngiltərə Kuboku müxtəlif səviyyəli klubları bir araya gətirən, təşkilatlanmış futbol mövsümünün əsasını qoyan və favoritlərin aşağı liqa təmsilçilərinə uduza bildiyi “kubok sensasiyası” anlayışını formalaşdıran turnir kimi tarixə düşüb.
“Çelsi” üçün bu final uğursuz keçən mövsümü qismən də olsa xilas etmək imkanıdır. London təmsilçisi Premyer Liqada yalnız 9-cu pillədə qərarlaşıb. Komanda 36 matçdan sonra 49 xal toplayıb, 13 qələbə qazanıb, 10 heç-heçə edib və 13 dəfə məğlub olub.
Mövsüm ərzində klub məşqçi sabitliyi baxımından da problemlər yaşayıb. Enzo Mareskanın yanvarda gedişindən sonra komandaya müvəqqəti olaraq Kalum Makfarleyn rəhbərlik edib. Daha sonra Liam Rosenyor baş məşqçi təyin olunsa da, o, apreldə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb və Makfarleyn yenidən komandaya rəhbərlik etməyə başlayıb.
“Mançester Siti” üçün isə final mövsümün ikinci titulunu qazanmaq və həlledici mərhələdə tempini qorumaq imkanıdır. Pep Qvardiolanın komandası artıq Liqa Kubokunu qazanıb və Premyer Liqada çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirir. “Şəhərlilər” 36 turdan sonra 77 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb və lider “Arsenal” dan iki xal geri qalır. Buna görə də “Uembli”dəki qələbə yalnız növbəti kubok deyil, həm də çempionatın son hissəsi öncəsi emosional stimul ola bilər.
Hər iki klubun İngiltərə Kubokunda zəngin tarixi var. “Çelsi” turniri 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 və 2018-ci illərdə qazanıb. London klubu bu gün tarixində 17-ci dəfə finalda oynayacaq və 9-cu titul uğrunda mübarizə aparacaq. Bununla belə, son illərdə “Uembli” “Çelsi” üçün uğursuz məkana çevrilib. Komanda 2018-ci ildəki qələbədən sonra bu stadionda keçirilən altı finalın hamısında məğlub olub. Bunların arasında ardıcıl üç İngiltərə Kuboku finalı da yer alır.
“Mançester Siti” isə kuboku yeddi dəfə başı üzərinə qaldırıb – 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 və 2023-cü illərdə. Pep Qvardiolanın komandası turnir tarixində ilk dəfə ardıcıl dördüncü finalına yüksəlib. Lakin “Siti” son iki finalda məğlub olub – 2024-cü ildə “Mançester Yunayted”ə 1:2, 2025-ci ildə isə “Kristal Pelas” 0:1 hesabı ilə uduzub. İndi klub ardıcıl üçüncü final məğlubiyyətindən qaçmağa və 2018/19 mövsümündən sonra ikinci dəfə daxili kubok dublyuna nail olmağa çalışacaq.
Maraqlıdır ki, “Çelsi” və “Mançester Siti” indiyədək heç vaxt İngiltərə Kubokunun finalında qarşılaşmayıblar. Bu turnirdə komandalar doqquz dəfə üz-üzə gəliblər, o cümlədən “Uembli”də yarımfinal oyunlarında. Son kubok qarşılaşması 2023/24 mövsümünün yarımfinalında baş tutub və Bernardo Silvanın gec qolu sayəsində “Siti” 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Ümumilikdə neytral “Uembli”də bu komandaların yeddinci görüşü olacaq, lakin İngiltərə Kubokunun finalı onlar üçün ilkdir.
Cari mövsümdə şəxsi oyunlarda üstünlük “Mançester Siti”nin tərəfində olub. Yanvarda komandalar “Etihad”da 1:1 hesablı heç-heçə edib, apreldə isə “Siti” “Stemford Bric”də “Çelsi”ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Üstəlik, 2021-ci ildə Çempionlar Liqasının finalında “Çelsi”yə uduzduqdan sonra “Mançester Siti” londonlulara qarşı 13 oyundur məğlub olmur – 10 qələbə və 3 heç-heçə.
“Çelsi” finala heyətlə bağlı ehtiyatlı nikbinliklə yaxınlaşır. Ris Ceyms və Levi Kolvill matç öncəsi məşqlərdə iştirak ediblər və meydana çıxa bilərlər. Alexandro Qarnaço, Pedro Neto və Robert Sançeslə bağlı da müsbət siqnallar var. Bununla belə, Estevao üçün mövsüm artıq başa çatıb. O, budun arxa əzələsindən aldığı zədə səbəbindən sıradan çıxıb.
“Mançester Siti”də əsas sual Rodrinin vəziyyəti ilə bağlıdır. Qvardiola futbolçu ilə bağlı qərarın matça yaxın veriləcəyini bildirib. Digər tərəfdən, məşqçilər korpusu ciddi kadr problemi barədə məlumat verməyib. Hücum xəttində əsas diqqət Erlinq Holanna yönələcək. Norveçli hücumçu bütün turnirlərdə keçirdiyi 50 matçda 37 qol vurub, lakin indiyədək “Siti” forması ilə finallarda fərqlənə bilməyib.
Qeyd edək ki, hər iki komanda finala inamlı şəkildə yüksəlib. “Çelsi” yolüstü “Çarlton”, “Hall”, “Reksem”, “Port Veyl” və “Lids”i mübarizədən kənarlaşdırıb və turnirdə 21 qol vurub. “Mançester Siti” isə “Ekseter”, “Solford”, “Nyukasl”, “Liverpul” və “Sauthempton”u keçərək eyni sayda – 21 qol vurub.
Fərq ondadır ki, “Çelsi” üçün bu final gərgin və qeyri-sabit keçən mövsümə məna qazandırmaq cəhdidir. “Siti” üçün isə bu oyun həlledici matçları titulla başa vurmağa alışmış komanda statusunu bir daha təsdiqləmək və bütün turnirlərdə favorit olduğunu göstərmək şansıdır.