“Qalatasaray” futbolçuları çempionluğu qeyd edərkən təhlükə ilə üzləşiblər - VİDEO

“Qalatasaray” futbol klubunun oyunçuları Türkiyə çempionluğunu qeyd edərkən xoşagəlməz hadisə ilə üzləşiblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, komanda üzvləri bayram coşqusuna o qədər qapılıblar ki, hərəkətdə olduqları avtobusun qarşısındakı maneəni yalnız son anda görüblər.
Məlumata görə, futbolçuların diqqətsizliyi az qala təhlükəli vəziyyətlə nəticələnəcəkdi. Lakin sürücünün operativ reaksiyası və oyunçuların son anda vəziyyəti fərq etməsi mümkün qəzanın qarşısını alıb.
View this post on Instagram
Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Bayram tədbirləri isə daha sonra davam etdirilib.
Çin DÇ-2026-nın yayım hüquqlarını FIFA-nın tələb etdiyindən beş dəfə ucuz aldı
Tərəflər mundialın startına 27 gün qalmış razılığa gəliblər
KİV: “Kayzerslautern”in baş məşqçisi MahirEmreliyə “get” deyib
Futbolçumuzun anasının açıqlaması öz təsdiqini tapıb
“Qəbələ” FK Kaxaber Tsxadadze ilə yollarını ayrılır? - İDDİA
O, 2024-cü ildən "qırmızı-qaralar"ın baş məşqçisidir
Nəriman Axundzadədən “Kolambus Kryu”da gözləntilər nələrdir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
ABŞ klubu azərbaycanlı futbolçunun mərhələli adaptasiyasına üstünlük verir
“Barselona” tarixi rekordun bir addımlığında
Kataloniya təmsilçisi La Liqada bütün ev oyunlarını qələbə ilə başa vuran ilk komanda ola bilər
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
Klub bu il həm də ölkə çempionu olub