16 May 2026
AZ

“Qəbələ” FK Kaxaber Tsxadadze ilə yollarını ayrılır? - İDDİA

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
16 May 2026 12:52
90
“Qəbələ” FK Kaxaber Tsxadadze ilə yollarını ayrılır? - İDDİA

Mövsümün sonunda daha bir Premyer Liqa klubunda baş məşqçi dəyişikliyi gözlənilir.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, "Qəbələ" FK-nın rəhbərliyinin Kaxaber Tsxadadzenin işindən narazı olduğu iddia olunur.

Bu səbəbdən mövsümün yekun nəticəsindən asılı olmayayaraq, bölgə təmsilçisi 57 yaşlı gürcü çalışdırıcı ilə yolları ayırmağı planlaşdırır.

Qeyd edək ki, Tsxadadze 2024-cü ildən "qırmızı-qaralar"ın "sükanı arxasındadır". O, məşqçilik karyerası ərzində Azərbaycanda "Qəbələ"dən başqa "Standart" (fəaliyyətini dayandırıb) və "İnter"in (indiki "Şamaxı") baş məşqçisi olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

KİV: “Kayzerslautern”in baş məşqçisi MahirEmreliyə “get” deyib
13:11
Futbol

KİV: “Kayzerslautern”in baş məşqçisi MahirEmreliyə “get” deyib

Futbolçumuzun anasının açıqlaması öz təsdiqini tapıb
Nəriman Axundzadədən “Kolambus Kryu”da gözləntilər nələrdir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:32
Futbol

Nəriman Axundzadədən “Kolambus Kryu”da gözləntilər nələrdir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

ABŞ klubu azərbaycanlı futbolçunun mərhələli adaptasiyasına üstünlük verir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”yə qarşı
09:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”yə qarşı

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Autsayderlərin oyununda “Karvan-Yevlax” “Qəbələ”yə uduzdu
15 May 18:53
Futbol

Autsayderlərin oyununda “Karvan-Yevlax” “Qəbələ”yə uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq