Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Qəbələ” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 32-ci turunun oyunu “Karvan-Yevlax” “Qəbələ” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 17:00-da start götürəcək turun qarşılaşmasını Əli Əliyev idarə edəcək.
“Karvan-Yevlax” 14 xalla turnir cədvəlinin on ikinci pilləsində yer alıb. 21 xala malik “Qəbələ” isə on birincidir.
Hakimlər: Əli Əliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Mirnihad Seyidov, Vüqar Həsənli.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Cəmil Quliyev.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Yevlax şəhər stadionu
Qeyd edək ki, tura mayın 17-də yekun vurulacaq.