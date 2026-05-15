15 May 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Qəbələ” ilə üz-üzə

15 May 2026 09:20
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 32-ci turunun oyunu “Karvan-Yevlax” “Qəbələ” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 17:00-da start götürəcək turun qarşılaşmasını Əli Əliyev idarə edəcək.

“Karvan-Yevlax” 14 xalla turnir cədvəlinin on ikinci pilləsində yer alıb. 21 xala malik “Qəbələ” isə on birincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 32-ci tur
15 may (cümə)
17:00. “Karvan-Yevlax” - “Qəbələ”
Hakimlər: Əli Əliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Mirnihad Seyidov, Vüqar Həsənli.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Cəmil Quliyev.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Yevlax şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura mayın 17-də yekun vurulacaq.

